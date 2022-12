WhatsApp: ecco come contattare qualcuno anche se ci ha bloccati

Hai qualcuno con cui devi scusarti, ma ti ha bloccato su WhatsApp? Niente panico, c’è un modo semplice per mandargli un video messaggio e cercare di sistemare le cose. Vediamo come fare.

Ormai tutti conoscono WhatsApp, del resto, si tratta dell’applicazione di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo. Questa applicazione funziona sia su Smartphone che su pc, e per utilizzarla basta associare un numero di telefono ed una connessione ad Internet. L’app della famiglia Meta è alla portata di tutti e dopo averla usata, diventa davvero impossibile farne a meno. Eppure, nonostante l’enorme successo, sono ancora moltissimi gli utenti che non sanno come utilizzare questa applicazione al 100%.

Ad esempio, come fare nel caso in cui una persona ci ha bloccati ma vorremmo inviargli un video messaggio, magari per scusarci, evadendo il limite imposto dal blocco?

Ebbene, si tratta di un’operazione più semplice di quello che immaginiamo, anche nel caso in cui non si abbia molta dimestichezza con la tecnologia. Tutto ciò che occorre è un alleato ed un pizzico di fortuna. Ecco come fare.

WhatsApp: come contattare una persona che ci ha bloccati

WhatsApp è l’applicazione attraverso la quale, diversi milioni di utenti in tutto il modo possono scambiarsi messaggi, foto, documenti, registrazioni vocali e video. L’App della famiglia Meta è disponibile sia per iOS che per Android e può essere scaricata ed installata gratuitamente sul proprio dispositivo. Si tratta di un’applicazione di semplice utilizzo e piuttosto intuitiva, per cui, dopo aver preso confidenza con l’interfaccia e le varie funzionalità, inviare messaggi, condividere documenti e videochiamare sarà un vero e proprio gioco da ragazzi! Ma come fare nel caso in cui si voglia contattare qualcuno che ci ha bloccati?

Innanzitutto, dobbiamo dire che una volta bloccato un contatto non è possibile inviare messaggi o videochiamare quella persona. Per cui, per contattare qualcuno che ci ha bloccati c’è bisogno di un alleato, una persona che conosca entrambi. Questa persona, dovrebbe creare un gruppo WhatsApp e aggiungere i due contatti. Attraverso il gruppo WhatApp, a patto che non venga abbandonato da uno dei due, gli utenti anche se bloccati, possono scambiarsi messaggi, foto, documenti, registrazioni vocali e video. Pertanto, prima che la persona con cui vogliamo scusarci abbandoni il gruppo, dovremo approfittare per inviare il nostro video messaggio di scuse, ma anche una registrazione vocale, un messaggio scritto o una foto.

Come abbiamo anticipato, nell’esatto momento in cui l’altra persona abbandona il gruppo si torna bloccati esattamente come prima, quindi, è fondamentale essere rapidi e, soprattutto, giocarsi bene le proprie carte.