Netflix gratis per un anno: non perdere l’occasione!

Netflix una delle piattaforme di streaming più famosa al mondo e grazie ai suoi contenuti esclusivi come film e telefilm riesce ad aggiungere nuovi titoli al suo già infinito catalogo.

Nonostante la varia offerta tuttavia l’azienda sta perdendo sempre più utenti a causa delle ultime dichiarazioni in merito ai cambiamenti futuri che colpiranno gli abbonati, i quali preferiscono i servizi offerti dai competitors e che quindi bloccano i propri pagamenti.

Tra le ultime notizie sembrerebbe che Netflix abbia intenzione di alzare il costo del proprio abbonamento nel tentativo di scoraggiare la condivisione dell’account con le persone non incluse nel nucleo familiare del titolare. La somma in più da pagare potrebbe variare a seconda degli account collegati allo stesso abbonamento, i quali potrebbero costare anche 3 euro in più per ogni “slot” condiviso.

Un ulteriore cambiamento, non molto ben accettato dall’utenza, che è già attivo in Italia, riguarda l’introduzione delle pubblicità durante la riproduzione dei telefilm e dei film. Questa funzione è attiva nei piani base di Netflix che hanno il costo di 5,49 euro e consentono di riprodurre i contenuti ad una risoluzione massima di 720p.

Sebbene tutte queste scelte da parte di Netflix abbiano fatto scappare numerosi utenti, la qualità dei prodotti dell’azienda è davvero innegabile in quanto ogni anno vengono creati contenuti di altissima qualità e che vengono distribuiti in tutte le parti del mondo. Se si vuol godere di tutto il catalogo si può cercare di ottenere Netflix gratis sfruttando una grande promozione attiva in questi giorni.

Come avere Netflix gratis

La promozione che è presente nei maggiori negozi di elettrodomestici è presente una promozione incredibile creata da Samsung, grazie alla quale è possibile avere 12 mesi di Netflix gratuitamente purché si acquisti un prodotto tra quelli proposti tra il 2 Dicembre 2022 ed il 9 Gennaio 2023.

La lista della linea di prodotto ritenuti validi per godere di un anno di abbonamento gratuito è:

Galaxy Tab S8 Ultra Wifi

Galaxy Tab S8 Ultra 5G

Galaxy Tab S8+ Wifi

Galaxy Tab S8+ 5G

Galaxy Tab S8 Wifi

Galaxy Tab S8 5G

Galaxy Tab S7 FE 5G

Galaxy Tab S7 FE Wifi

Galaxy Tab S6 Lite LTE

Galaxy Tab S6 Lite Wifi

Le persone interessate all’acquisto di uno dei tablet della lista potranno recarsi nei negozi aderenti all’iniziativa, ricordando che la promozione è valida sia online che nelle sedi fisiche. Ecco la lista dei negozi aderenti:

MediaWorld

Unieuro

Euronics

Trony

Expert

Comet

Monclick

Eprice

Yeppon

Shop.akinformatica

Nexths