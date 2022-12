Come capire se la mail che ti è arrivata è una truffa: 4 immancabili consigli

Il phishing è una pratica che sta diventando anno per anno sempre più comune e proprio per questo è bene cercare di conoscere al meglio quali sono i rischi a cui si può andare incontro e come è meglio difendersi.

Riconoscere una mail vera da una finta può salvare i propri dati ed i propri soldi dato che con l’avanzamento tecnologico è sempre più semplice per i malintenzionati creare delle vere e proprie trappole che possono rivelarsi anche molto pericolose, specialmente se si ha a che fare con dati sensibili.

La prima cosa da sapere è che il phishing è un tipo di truffa che viene fatta attraverso le comunicazioni digitali, come ad esempio per mail, per sms (dove prende il nome di smishing) e anche attraverso le chiamate vocali (in questo caso il termine corretto è vishing). L’unico obbiettivo di queste truffe è quello di entrare in possesso di dati e soldi attraverso l’inganno.

I malintenzionati generalmente sfruttano la paura o l’ingenuità delle vittime e le tecniche seguono fortunatamente alcuni punti abbastanza riconoscibili ad un occhio più attento, ecco una lista delle 6 cose a cui prestare attenzione quando si vuole capire se la mail arrivata è una truffa o meno.

Come prima cosa da tenere d’occhio è il destinatario della mail e l’oggetto della stessa (stesso discorso vale anche per gli sms), infatti i truffatori spesso usano delle mail solo leggermente riconducibili a nomi di banche, amministrazioni pubbliche, negozi o corrieri che sono però totalmente falsi.

Come riconoscere una mail truffa senza cascare nella trappola

La seconda cosa da controllare è se vi siano errori presenti nel contenuto nella mail dato che molto spesso i messaggi vengono tradotti in massa da lingue straniere e quindi si possono facilmente riconoscere errori grammaticali, di sintassi o proprio di contenuto, segnalando malfunzionamenti o accessi di account mai creati.

Successivamente è bene controllare il tono con cui è stato scritto il messaggio e analizzare il significato dello stesso. Chi truffa attraverso il phishing infatti spesso propone buoni spesa, regali, offerte imperdibili o al contrario, facendo leva sulla paura, intimoriscono i destinatari delle mail con avvisi di pagamento o multe.

L’ultima cosa a cui prestare attenzione è la presenza di allegati o link nel corpo della mail in quanto questi elementi sono presenti nella quasi totalità delle truffe dato che proprio attraverso file scaricati e pagine web false i malintenzionati riescono ad entrare in possesso di dati, credenziali ed anche denaro.