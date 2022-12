Due autobus di “Terroni”: l’iniziativa di Natale per i fuorisede a Milano ha riscosso un gran successo

Per il 23 dicembre, Galbanino e Galbanetto hanno sponsorizzato ben 2 autobus che hanno portato oltre 130 fuorisede a Milano giù al sud, completamente gratis!

Il progetto è nato dall’iniziativa di Stefano Maiolica, giovane di 28 anni che vive e lavora a Milano, creatore della pagina social “Unterroneamilano”.

Come il nostro “Terrone” a Milano spiega sui social, il progetto nasce nel 2019, quando Stefano si accorse che i prezzi per tornare al sud a Natale risultavano veramente proibitivi.

Vediamo i dettagli della bellissima trovata Natalizia, nata dalla geniale idea di un fuorisede Salernitano a Milano e dalla partecipazione di centinaia di fuorisede Milanesi.

La nascita dell’iniziativa che ti riporta gratis al sud

Un biglietto aereo per tornare da Milano a Catania, arriva a costare quasi 450 euro, e con la stessa cifra si può acquistare un biglietto di andata per New York.

Già nel 2019, Stefano si accorse del grande disagio di ogni “Terrone” a Milano, che in vista delle ferie Natalizie era in seria difficoltà sull’acquisto del biglietto.

Pensando a come poter aiutare le persone in questa condizione, Stefano riuscì a trovare degli sponsor che finanziassero un viaggio di ritorno su un autobus pieno di “terroni”.

Inutile dire che l’iniziativa ha riscosso un successo enorme: è stata condivisa sui social, ne hanno parlato i giornali, è stata annunciata alla radio e ne parlò persino Barbara D’Urso.

Così, anche quest’anno, la proposta è stata nuovamente portata avanti fin dallo scorso ottobre.

Oggi, però, l’iniziativa è cresciuta, ed è stata appoggiata anche dalla grande azienda italiana Galbani, che ha deciso di finanziare un viaggio di due autobus che porterà al sud ben 130 fuorisede a Milano.

Le tappe degli autobus di @Unterroneamilano e Galbanino

Il percorso degli autobus ha portato i partecipanti in direzione sud, viaggiando sulla fascia adriatica e su quella Tirrenica.

Un primo autobus, sponsorizzato da Galbanino, ha raggiunto Napoli in un primo momento, poi è sceso più giù, fino a Cosenza e, una volta raggiunto Villa San Giovanni, ha preso il traghetto per la Sicilia.

Arrivati sull’isola, l’autobus ha fatto una prima fermata a Messina e, infine, ha permesso agli ultimi passeggeri di scendere a Catania.

L’altro autobus, sponsorizzato da Galbanetto, ha fermato in Abruzzo e in Puglia, fin quasi all’estrema punta meridionale del Salento.

Una prima fermata è stata fatta a Pescara, poi i restanti passeggeri hanno proseguito fino a Foggia e a Bari e infine a Lecce il capolinea di questa tratta.

Non semplici compagni di viaggio ma una famiglia

Prima di partire, un artista ha tenuto un concerto, e lo staff ha preparato un “Pacco dal nord” pieno di doni, che sono stati devoluti in beneficenza ai bambini di Messina.

L’organizzatore parla con entusiasmo del suo progetto e ha assicurato ai fortunati partecipanti che avrebbero trovato a bordo una vera e propria famiglia.

Un’iniziativa davvero lodevole, dunque, che il nostro terrone a Milano ha saputo far diventare virale grazie al calore che contraddistingue ogni persona del sud Italia.

Ancora una volta, la punta estrema della nostra penisola riesce a distinguersi per spirito di iniziativa e simpatia, unendo due mondi che in fondo non sono mai stati così vicini.