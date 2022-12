Caro bollette, come risparmiare un bel gruzzoletto sui consumi di luce e gas? Attivando il servizio bollette online!

Il servizio di bolletta online o digitale è uno strumento che presenta molti vantaggi per il fornitore e per il consumatore finale. Tra le altre cose, consente un notevole risparmio sui consumi di luce e gas. Ecco di cosa si tratta.

La bolletta digitale o elettronica è la fattura sui consumi di luce e gas che, anziché essere inviata tramite i classici canali postali, viene inoltrata a mezzo posta elettronica. Tutti i consumatori possono richiedere il passaggio dalla bolletta cartacea a quella digitale, in qualsiasi momento, sia quando si effettua la stipula del contratto che successivamente, attraverso pochi semplici passaggi.

Infatti, per attivare il servizio online bollette basta solo qualche minuto. Innanzitutto, bisogna contattare il proprio fornitore di gas e luce e chiedere che l’invio della bolletta non sia più a mezzo posta, ma online. Gli utenti hanno diverse opzioni per richiedere questo servizio. È possibile contattare il numero verde del servizio clienti del proprio fornitore, oppure, fare una richiesta a mezzo raccomandata A/R o Fax. In alternativa, si può richiedere la bolletta web, comodamente online attraverso la proprio area clienti o il servizio live chat disponibile sul sito del fornitore di gas e luce.

Una volta accolta la richiesta, normalmente, viene inviata dal fornitore una mail che comunica l’attivazione del servizio di fatturazione elettronica.

Servizio Bollette Online: perché conviene?

Si tratta di un servizio piuttosto conveniente. Innanzitutto, perché riduce tantissimo i tempi di attesa per l’invio della posta ordinaria, dato che la bolletta viene inviata via mail in formato PDF e non più in forma cartacea. In più, l’invio di questa bolletta non prevede nessun costo, anzi consente un notevole risparmio. Come? Con l’invio delle bollette a mezzo posta elettronica, il fornitore non dovrà più sostenere le spese per la gestione delle bollette cartacee, in più, ha la sicurezza dei pagamenti grazie all’addebito diretto sul conto corrente del titolare dell’utenza. Proprio queste condizioni favorevoli per i fornitori di gas ed energia consentono l’applicazione di vantaggiosi sconti in bolletta agli utenti finali.

In più, il consumatore non dovrà più preoccuparsi né della ricezione della bolletta né del pagamento. Insomma, una soluzione vantaggiosa sia per i fornitori che per i consumatori.

Scegliere il servizio bollette online significa anche strizzare l’occhio alla salute dell’ambiente, limitando il numero di alberi abbattuti per la produzione della carta e riducendo le emissioni nocive nell’atmosfera. Insomma, una scelta pratica, economica e lungimirante per noi e le future generazioni.