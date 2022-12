Via il dolore in maniera naturale: ci pensa la Spirea

Contro il mal di denti e il mal di testa c’è la Spirea: l’antidolorifico naturale per mettere a tacere il dolore.

Se il nostro stomaco è stanco di ricevere Aspirine, Oki e Aulin per calmare il dolore, una pianta presente in natura può venire in nostro soccorso senza avere degli effetti deleteri sul nostro apparato digerente.

Questa pianta si chiama Spirea olmaria, è diffusa sulle montagne Italiane e ha dei fiori molto profumati.

I benefici di questo arbusto, però, non si fermano soltanto all’azione antidolorifica.

Le sue proprietà calmanti e depurative sono conosciute da tempi antichi, e il suo utilizzo è molto diffuso.

Vediamo quindi quali sono tutte le caratteristiche della Spirea, la pianta che ci farà dimenticare dell’esistenza dei medicinali antidolorifici.

La Spirea Arborea è un antidolorifico naturale

La Spirea olmaria è una pianta molto bella, dalla fioritura primaverile-estiva e presente in territori freschi e umidi di altitudine medio alta.

La sua presenza in Italia è maggiore sulle montagne del nord Italia, specie in territori alpini e prealpini, mentre nelle isole è del tutto assente e nel sud Italia molto rara.

Spirea: proprietà e benefici

Le sue proprietà sono molto simili a quelle di un’aspirina o di una oki, anche se il suo utilizzo non provoca gli effetti indesiderati dei noti farmaci utilizzati (anche) per il mal di testa.

La Spirea ha pure degli effetti diuretici: la sua assunzione può facilitare l’eliminazione dell’acido urico, e favorire la prevenzione o la cura della gotta.

Inoltre, la sua assunzione in infuso di Spirea ha anche effetti rilassanti.

I preparati di Spirea che favoriscono l’eliminazione del dolore

Gli infusi aromatici preparati con la Spirea Ulmaria non sono propriamente terapeutici per il dolore. Per avere gli effetti antidolorifici desiderati, bisogna procurarsi le gocce e gli opercoli venduti in erboristeria.

La loro assunzione ha degli effetti antidolorifici equiparabili a quelli di un’aspirina, e questo avviene a causa della presenza di salicilati in elevata quantità nei suoi fiori essiccati.

Nulla vieta, però, di prepararsi un ottima tisana alla Spirea, che oltre ad avere il già citato effetto calmante, aiuta a prevenire malattie come la gotta e il raffreddore, favorendo l’eliminazione dell’acido urico e apportando un buon quantitativo di vitamina C.

La Spirea contiene infatti altri nutrienti fondamentali, come i flavonoidi, la vitamina C, i tannini e le mucillagini, e le aldeidi aromatiche le conferiscono il suo inconfondibile aroma.