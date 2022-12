Devi andare subito in banca o posta: i documenti saranno essenziali

Il 2022 sta per finire e con lui si sta anche concludendo l’anno fiscale, questo significa non solo che per tutti comincia un periodo di nuovi propositi, ma che è il momento di ritirare alcuni documenti.

Tra Legge di Bilancio, bonus prorogati, cancellati e spese impreviste non sempre è facile ricordarsi delle scadenze imminenti, tuttavia a Gennaio è molto importante andare in posta o in banca per ritirare i dati con cui poter calcolare il nuovo ISEE familiare.

L’ISEE, l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente è un elemento essenziale nella vita delle persone in quanto tramite questo documento si riesce a stabilire se si ha diritto a sostegni ed in quali quantità, senza rischiare di perdere bonus importanti utili per migliorare la propria condizione economica.

Per comporre l’ISEE sono necessari alcuni dati reperibili negli istituti bancari e negli uffici di Poste Italiane, nel quale è possibile conoscere e dimostrare i saldi e le giacenze medie dei conti correnti, sia dell’anno precedente che del periodo antecedente, infatti per la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) bisogna far riferimento fino ai due anni prima della compilazione, quindi dal 1° Gennaio al 31 Dicembre 2021.

Una volta recati presso la banca o la posta, si dovranno richiedere i rapporti del conto corrente (codice 01), del conto deposito e risparmio libero o vincolato (codice 03) e del conto terzi individuale o globale (codice 09). Scegliere di anticipare i tempi rispetto al resto delle persone può far guadagnare molto tempo e poiché i dati di riferimento sono relativi all’anno 2021, sia banche che poste possono fornire subito i documenti richiesti.

Nuovo ISEE 2023, quali documenti sono necessari

Nel caso in cui si avesse bisogno di ottenere l’ISEE corrente si dovrà necessariamente aspettare il nuovo anno dato che si avrà bisogno dei conteggi dell’anno precedente, ancora non concluso. Fortunatamente però in alcuni casi non è necessario andare di persona nelle sedi dei propri istituti finanziari in quanto le richieste possono essere effettuate online.

Utilizzando il sito o l’home banking della propria banca o posta è possibile ottenere ciò di cui si ha bisogno direttamente da casa, evitando file interminabili di persone. Nella sezione del proprio conto infatti sarà possibile scaricare in pochi istanti il saldo e le giacenze degli anni precedenti, in maniera totalmente facile e gratuita.

Solo una volta entrati in possesso dei documenti ci si potrà rivolgere al caf o al patronato per rilasciare l’ISEE 2023, tuttavia è anche possibile procedere manualmente ed autonomamente alla compilazione della DSU, accedendo al portale INPS e selezionando la voce “ISEE precompilato”.