Tutto quello che c’è da sapere sulla pace fiscale, scopri se puoi goderne anche tu

La pace fiscale proposta dalla Meloni ancora in tempo di elezioni sembra finalmente che stia per vedere la luce, infatti con l’approvazione del Bilancio alla Camera ormai manca davvero molto poco all’attuazione della rottamazione.

Sebbene questo sia stato uno degli argomenti che ha fatto più discutere sia gli oppositori che i membri stessi del Governo, è stato raggiunto un accordo che parrebbe rendere tutti felici, soprattutto i cittadini che hanno sulle spalle debiti di piccolo valore e dai quali non riescono a liberarsi.

Secondo quanto stabilito dalla Legge di Bilancio la pace fiscale continua a mantenere due vie di attuazione ben distinte, la prima consente la completa cancellazione dei debiti al di sotto dei 1000 euro, la seconda invece consente ai debitori titolari di cartelle con importi più alti, di pagare le somme in maniera agevolata e tramite una rateizzazione a lungo termine.

Il condono dei debiti prevedere l’annullamento delle cartelle assegnate all’Agenzia delle Entrate-Riscossione nel periodo compreso tra il 1° Gennaio 2000 ed il 31 Dicembre 2015, purché nella somma rientrino eventuali sanzioni, more ed interessi. I debiti possono anche derivare da Imu, Tari sui rifiuti, Irpef, Ires, Iva, multe stradali, bollo auto ed altre imposte comunali e regionali.

La cancellazione dei debiti è stata data in mano ai comuni, i quali se acconsentiranno all’attuazione della misura avvieranno la procedura automatica che toglierà tutte le cartelle interessate dalle spalle dei debitori dato che, secondo il viceministro dell’Economia e delle Finanze, questi importi sarebbero considerati inesigibili ed i costi di riscossione non ulteriormente sostenibili.

Come funzionerà la Pace Fiscale

A partire dal 1° Aprile 2023 moltissimi cittadini non avranno più alcuna cartella esattoriale da pagare, tuttavia per chi avesse debiti superiori ai 1000 euro potrà approfittare dell’agevolazione prevista dal Governo per risolvere anche questi casi.

Attraverso la presentazione della richiesta di rateizzazione il debitore potrà, a partire da Luglio 2023, pagare l’intero importo della cartella privata di interessi di mora, sanzioni, interessi o somme a titolo di aggio. Nella domanda da inviare all’Agenzia delle Entrate-Riscossione le persone potranno decidere il numero di rate con cui pagare il debito, rimanendo entro un massimo di 18 pagamenti.

La procedura da seguire sul sito dell’Agenzia entro il 30 Aprile 2023 permetterà di pagare le rate con scadenze al 31 Luglio, 30 Novembre, 28 Febbraio e 31 Maggio di ogni anno, fino al completamento del periodo scelto. Gli importi delle prime due rate dovranno coprire il 10% del debito totale, distribuendo il totale rimanente sulle scadenze successive, coprendo così l’intera somma.