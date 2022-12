Lievita l’importo dell’assegno sociale, una manna dal cielo per i cittadini in difficoltà economiche

A partire dal prossimo gennaio, i percettori di assegno sociale possono tirare un sospiro di sollievo, grazie all’aumento degli importi. Facciamo il punto della situazione.

L’assegno sociale, conosciuto anche come pensione sociale, è una prestazione assistenziale che viene erogata dall’INPS, in favore dei cittadini che versano in condizioni economiche disagiate al raggiungimento dei 67 anni di età. Il sussidio è riconosciuto su domanda specifica, ai cittadini italiani e stranieri, a patto che siano in possesso di carta di soggiorno e residenti in Italia.

L’importo massimo dell’assegno sociale è pari a 468,28 euro ed è riconosciuta anche la tredicesima mensilità. Ha diritto alla misura intera del sussidio chi non possiede reddito. Invece, nel caso in cui si registri un reddito, l’assegno sociale viene erogato per una somma ridotta, a patto che, comunque non registri un reddito superiore a 6.085,43 euro in caso di persona sola oppure 12.170,86 in caso di persona coniugata.

La buona notizia, riguardo gli importi dell’assegno sociale è arrivata con la circolare n. 35 dell’INPS. Attraverso la quale, l’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale ha informato i percettori del sussidio che, a partire dal nuovo anno, saranno interessati da un importante ritocco al rialzo. Nello specifico, l’ente ha informato, di aver concluso le “attività di rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali necessarie al loro pagamento nel 2023” che pertanto, a partire dal prossimo gennaio saranno aumentate.

Lievita l’importo dell’assegno sociale: tutte le novità

Come precisato dall’INPS nella circolare gli aumenti riguarderanno le prestazioni assistenziali, quindi, le pensioni di invalidità civile e l’assegno sociale. Dunque, l’adeguamento al costo della vita riguarderà anche l’assegno sociale, che di conseguenza, avrà un importo più ricco. Una vera manna dal cielo per la platea di beneficiari in difficoltà a causa dei forti rincari di quest’anno.

Il ritocco al rialzo dell’importo del sussidio è dovuto alla rivalutazione annuale, che per il prossimo anno è pari al 7,3%. In altre parole, a partire dal prossimo gennaio chi riceve un assegno sociale nella misura intera, avrà un accredito da parte dell’INPS di 503,27 euro.

In conclusione, ricordiamo che in caso di presenza dei requisiti richiesti, è possibile presentare domanda per il riconoscimento dell’assegno sociale online sul sito ufficiale dell’INPS, attraverso SPID, CIE o CNS, alla sezione “Prestazioni e Servizi” – “Prestazioni” – “Assegno sociale”. In alternativa, è possibile trasmettere l’istanza tramite Contact Center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure allo 06 164 164 da rete mobile. Chi lo preferisce può recarsi fisicamente presso gli Enti di Patronato ed intermediari dell’Istituto.