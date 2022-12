Occhio ai documenti e gli strumenti da tenere in auto: si rischiano salatissime sanzioni

Al fine di non incappare in sanzioni salatissime, tutti gli automobilisti devono tenere a bordo della propria vettura alcuni specifici documenti, oltre che alcuni strumenti di sicurezza.

Quando si circola in strada è necessario tenere a bordo della propria auto alcuni specifici documenti e accessori di sicurezza. Si tratta, di un’operazione che può sembrare banale, invece è assolutamente indispensabile per evitare di incappare in pensanti sanzioni.

Innanzitutto, chi si mette alla guida deve avere la patente di guida in corso di validità. In più, è obbligatorio tenere in auto il libretto di circolazione, ovvero, il documento che attesta l’idoneità alla messa su strada della propria vettura, ed infine, per non incappare in sanzioni in caso di controlli, è necessario avere a bordo anche il certificato di assicurazione. Ricordiamo che dal 2015 non è più necessario esporre il tagliando sul parabrezza, tuttavia, bisogna avere sempre a disposizione il certificato di assicurazione, che sia in forma digitale o cartacea poco importa. Ad imporre la presenza di tali documenti a bordo dell’autovettura, è l’articolo 180 del Codice della Strada. Pertanto, la mancata esibizione di uno di questi documenti, in caso di controllo comporta sanzioni comprese tra i 42 a 173 euro. In più, l’automobilista sorpreso dalle Forze dell’Ordine senza i documenti necessari, è tenuto a presentarli entro un certo termine presso un ufficio indicato dagli agenti, pena ulteriori sanzioni.

Oltre, ai documenti, gli automobilisti sono obbligati a tenere a bordo della propria vettura anche alcuni strumenti di sicurezza. Ecco cosa è meglio tenere in auto per non rischiare salatissime multe.

Gli strumenti da tenere in auto per evitare salatissime multe

Oltre ai documenti che abbiamo appena visto, in auto è obbligatorio tenere anche alcuni oggetti. Infatti, la mancata presenza di uno di questi strumenti comporta multe salate. Innanzitutto, secondo l’articolo 162 del Codice della Strada è obbligatorio tenere in auto il giubbino catarifrangente. Ovviamente, omologato secondo le normative europee con la sigla UNI EN 471 e il marchio “CE”.

Sempre secondo l’articolo 162 del Codice della Strada, tra gli strumenti che devono obbligatoriamente essere a bordo della propria macchina c’è il triangolo. In più, deve essere omologato. Chi viene pizzicato senza questo accessorio oltre a beccare una bella multa rischia la decurtazione di uno o due punti della patente.

Infine, durante il periodo invernale e, più nello specifico dal 14 novembre al 15 aprile, è obbligatorio tenere a bordo le catene da neve, qualora non si fosse dotati di pneumatici adatti alla stagione più fredda dell’anno.