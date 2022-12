Super Natale: l’iniziativa Sisal che mette in palio 600 premi garantiti!

Premi garantiti per ogni concorso e nessun costo aggiuntivo: quest’anno è stato un Super Natale, e adesso arrivano i premi.

L’iniziativa ha riscosso un grande successo, e fino al 31 Dicembre c’è ancora del tempo per tentare la fortuna.

Super Natale permette a chi decide di effettuare una giocata con diversi sistemi di gioco di ottenere un premio garantito fra le 600 estrazioni disponibili, 200 per ogni concorso.

Scopriamo quindi di cosa si tratta, quali sono i concorsi ai quali è possibile aggiungere l’opzione SuperNatale e in quali date bisognerà giocare per non perdere l’occasione di partecipare all’iniziativa.

Super Natale: cos’è l’iniziativa Natalizia del gioco responsabile

Si chiama Super Natale e permette di partecipare all’estrazione di almeno 200 premi sia per chi si reca in Ricevitoria, sia per quelli che scelgono di giocare tramite App o online al SuperEnalotto con SuperStar.

L’iniziativa è valida per tutte le estrazioni del 27, 29 e 31 Dicembre, e prevede anche uno speciale bonus dedicato.

Questo bonus è pari a 4,50 euro, ed equivale a 3 giocate SuperStar se si sceglie di aprire un conto di gioco online.

Come partecipare a Super Natale

La partecipazione all’iniziativa avverrà attraverso tutte le giocate SuperEnalotto con SuperStar. In alternativa bisognerà convalidare uno degli strumenti dedicati al gioco nei concorsi del 27 dicembre, 29 dicembre e 31 dicembre.

Dopo ogni giocata SuperStar si riceverà un codice univoco e alfanumerico sul proprio conto gioco, oppure sulla ricevuta della giocata e non ci sarà nessun costo aggiuntivo.

Le giocate in ricevitoria valide per partecipare a Super Natale

In ricevitoria, i modi per partecipare sono diversi, e li elenchiamo di seguito:

Si parte dai Quick Pick per il Super Natale, contrassegnati dal SuperStar;

Poi abbiamo la Giocata da Tastiera Super Natale, con la quale potranno essere scelti i numeri fortunati;

Giocata con SuperEnalotto con SuperStar per le date indicate poc’anzi;

Schedine precompilate da euro 1,50;

Schedine precompilate da euro 1,50; Giocata da esposizione Super Natale da 3 e 4,50 euro.

Per partecipare Online è sufficiente procedere da App ufficiale SuperEnalotto oppure tramite sito abilitato.

Premi garantiti per il concorso Super Natale

L’estrazione di 600 premi da 20.000 euro, avverrà mediante il sorteggio di 200 codici per ognuna delle 3 date, e dei relativi concorsi.

Essi verranno estratti da tutti i codici vincenti, e verranno assegnati almeno 600 premi tra tuti quelli che vengono associati alle giocate di SuperEnalotto con SuperStar.

Comunicazione dei codici vincenti e verifica

Per verificare i codici vincenti dell’iniziativa Super Natale sarà necessario recarsi nei Punti vendita Sisal, oppure procedere mediante App ufficiale SuperEnalotto.

Allo stesso modo, si potrà effettuare la verifica sul sito www.superenalotto.it.

Le giocate vincenti saranno comunicate dopo la pubblicazione del Bollettino ufficiale relativo all’estrazione del 27 dicembre 2022.

Le giocate che saranno prese in considerazione saranno, come sempre, quelle effettuate fino alle ore 19:30 di ogni giorno di estrazione, che si ricordano essere il 29 dicembre e il 31 dicembre, oltre al 27 dicembre già trascorso.

Ritirare la vincita, inoltre, sarà possibile presentando il tagliando di gioco vincente entro il 90° giorno che segue la pubblicazione del bollettino ufficiale.