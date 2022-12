Le migliori Offerte Iliad: la vecchia rete fissa sarà solo un brutto ricordo

Offerte Iliad Dicembre 2022, tutte le migliori opzioni per ogni esigenza, dalle offerte mobile alla Fibra per casa.

L’operatore francese Iliad ha sempre proposto delle ottime opzioni internet, al punto tale da far pensare che la rete Fissa sia ormai una cosa d’altri Tempi.

Diffuso in Italia nel 2018, l’operatore francese Iliad ha ottenuto subito un enorme successo.

La sua fama, d’altronde, era già nota prima che arrivasse nel nostro paese coi suoi Iliad Corner.

Ora che la rete internet richiede sempre più dati in download, le offerte iliad sono cresciute di molto, mantenendo i prezzi dei propri piani tariffari molto bassi e senza sorprese. La sua proverbiale trasparenza nelle tariffe, infatti, ha reso l’operatore Iliad punto di riferimento assoluto nel panorama della telefonia mobile italiana.

Vediamo dunque quali sono le principali offerte disponibili per la navigazione internet, le chiamate, l’invio di sms e anche la Fibra.

Le offerte Iliad di Dicembre: chiamate, connessione mobile ed sms

Per quanto riguarda le offerte Iliad disponibili per la rete mobile, bisogna distinguere la tipologia dell’offerta sulla base del servizio che utilizziamo di più.

Iliad Voce

Se abbiamo bisogno di una tipologia di offerta orientata soltanto alle chiamate e ai messaggi di testo l’opzione “Voce” è quella che fa al caso nostro.

Con Iliad Voce abbiamo minuti ed sms illimitati, ma anche un minimo di navigazione internet, pari a 40 mb. Tutto questo a soli 4,99 euro al mese.

Questo tipo di offerta è l’ideale per chi decide di installare un telefono fisso con sim card, oppure decide di usare il telefono soltanto per telefonare e ricevere chiamate. È il caso, ad esempio, delle persone molto avanti negli anni, che non hanno particolari esigenze legate alla navigazione e all’utilizzo di app web.

Iliad Dati 300

Per chi invece ha bisogno di utilizzare la SIM card soltanto per la navigazione internet, abbiamo l’offerta “Dati 300”.

Con questa particolare opzione, si naviga alla massima velocità disponibile in 4G, e 4G+, al prezzo di 13,99 euro al mese. L’ideale se si vuole sfruttare la navigazione web in un router 4G, oppure come hotspot sul proprio smartphone.

Flash 120 e Giga 150

Se invece si vuole unire le esigenze di chiamate, sms e dati, le opzioni offerte da Iliad sono ricche e convenienti.

Con la Flash 120, a 7,99 euro al mese, si possono avere 120gb di traffico dati al mese, e minuti ed sms illimitati.

Allo stesso modo, con l’offerta Giga 150 si possono avere 150Gb, minuti ed sms illimitati a soli 9,99 euro al mese.

Iliad Fibra: l’offerta di rete fissa che tutti aspettavano

Da ultimo, per avere un’ottima connessione in fibra a marchio Iliad, si può considerare l’offerta Iliad Box Fibra, a 19,99 euro al mese.

Questo prezzo è valido per chi ha un’altra offerta Iliad da 9,99 euro già attiva sulla propria rete mobile Iliad, l’installazione costa 39,99 euro e il rinnovo dell’offerta mobile deve essere automatico.

Se invece non si ha un’altra offerta Iliad attiva, bisogna pagare mensilmente 24,99 euro, con gli stessi costi di installazione.

Nelle città di Milano, Torino e Bologna, la fibra di Iliad viaggia fino a 1 Gbit/s in download, mentre in upload, fino a 300 Mbit/s.

Se invece si abita in una città differente rispetto alle tre appena menzionate, la Fibra Iliad viaggerà a 5 Gbit/s in download, tra Porte Ethernet e rete Wi-Fi, e 700 mbit/s in upload.

In ogni caso, qualunque sia l’offerta che si andrà ad attivare, la rete Iliad si dimostrerà estremamente competitiva e conveniente in tutti i campi, oltre ad avere una copertura di rete su tutto il territorio nazionale davvero ottima.