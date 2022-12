Scopri come fare acquisti su Amazon con PayPal: una soluzione facile e veloce

Acquistare su Amazon è diventata ormai un’abitudine quasi quotidiana, soprattutto considerando la comodità di acquisto, l’alta e varia scelta a disposizione e la velocità di consegna.

Nonostante si abbiano tutti questi vantaggi a disposizione, sempre più persone si trovano a rinunciare allo shopping a causa dell’impossibilità di usare PayPal come metodo di pagamento diretto, non sapendo che alcuni trucchetti potrebbero salvare la situazione.

Amazon e PayPal sono sicuramente due aziende incredibilmente famose per motivi diversi e, per quanto entrambe siano utili al pubblico, hanno deciso di effettuare delle scelte non proprio user-friendly. Amazon dal canto suo mette a disposizione degli utenti un’infinità di modalità di pagamento, accettando praticamente ogni circuito presente in circolazione, di PayPal però non vi è nemmeno l’ombra.

Secondo quando emerso infatti esistono più motivi per i quali il colosso dell’e-commerce ha scelto di evitare questa forma di pagamento. Prima di tutto la sicurezza che Amazon offre tra acquirente e venditore nel processo di pagamento è molto alta, fattore già di per sé molto importante e sufficiente per non proseguire con un accordo con PayPal.

Il secondo motivo, forse anche più impattante del primo, riguarda le commissioni che i venditori sarebbero costretti a sostenere nel momento in cui si accettassero i pagamenti tramite PayPal. Il portafoglio digitale infatti per ogni transazione addebita una percentuale a chi vende un prodotto e Amazon non può permettersi di gravare ulteriormente sui propri venditori, i quali probabilmente comincerebbero anche a lasciare il portale.

Come pagare con PayPal su Amazon

Riuscire a pagare i propri acquisti effettuati sull’e-commerce con PayPal quindi sembra essere impossibile, sia ora che in futuro, tuttavia possono essere attuati alcuni semplici trucchetti alla portata di tutti, così da poter sfruttare il saldo che è presente nel portafoglio digitale per pagare i prodotti venduti da Amazon.

La prima scelta da poter fare è attivare una carta di PayPal, disponibile in maniera totalmente gratuita se si dispone di un account Business. La PayPal Business Debit Mastercard, circolando appunto sul circuito Mastercard, viene normalmente accettata per i pagamenti. La carta non ha costi di gestione e può essere usata ovunque senza commissioni, si dovranno solo pagare 2 euro in caso di prelievo al bancomat.

Il secondo metodo per utilizzare il saldo di PayPal riguarda il trasferimento del denaro su una nuova carta, anche prepagata, o direttamente sul conto Amazon, seguendo queste istruzioni:

Scegliere l’importo che si vuole aggiungere al saldo Buoni Regalo.

Selezionare un metodo di pagamento.

Selezionare “ Verifica e paga e paga l’importo scelto”.