Pelé se ne è andato, a chi spetta la sua eredità: il patrimonio e la famiglia allargata

Tra i più grandi giocatori nella storia del calcio, se ne è andato, all’età di 82 anni. A piangerlo una famiglia unita e numerosa.

Pelé si è arreso, stava male da alcuni mesi, si è spento in ospedale a San Paolo, in Brasile. Lascia un patrimonio non solo economico ma di amore e affetto, quello che il mondo intero ha provato per lui e che ‘O Rei’ ha regalato alla sua famiglia.

Pelé è ancora detentore del record mondiale dei gol realizzati, nessuno è mai riuscito a fare meglio di lui: 1281 in 1363 partite, come a dire che ha segnato un gol praticamente sempre quando ha giocato.

Pelé ha guadagnato un patrimonio stellare nella sua carriera e ora verrà ereditato dalla sua famiglia. Ha avuto 7 figli, una morta nel 2006. Ha avuto due figlie e un figlio dalla sua prima moglie, Rosemeri Cholbi. Dalla seconda moglie, Assiria Seixas Lemos, ha avuto due gemelli. Ha avuto poi un’altra figlia da una relazione extraconiugale con la giornalista Lenita Kurtz.

A breve saranno svelati i contorni di una vicenda, quella dell’eredità, che per qualcuno non sarà facile da risolvere viste le tante persone che sono entrate nella vita del campione leggendario.

Pelé è morto: quanto ha guadagnato nella sua lunga carriera

Nessuno sa precisamente quanto abbia guadagnato il calciatore brasiliano durante la sua lunga carriera, ma c’è chi ha fatto delle stime. Secondo il sito specializzato Playersbio, come riferisce Money, Pelé avrebbe guadagnato in totale 15 milioni di dollari, 6 dei quali con i NY Cosmos. Solo di sponsorizzazioni avrebbe guadagnato circa 14 milioni di dollari.

Entrate anche dai libri, famose soprattutto le sue autobiografie. Eppure, dal 2008, Pelè ‘O rei’ riceveva una pensione mensile di circa 1000 euro in quanto ex calciatore professionista. Lui però diceva di non essere diventato ricco grazie al calcio: “non sono diventato ricco con il calcio, come fanno i giocatori di oggi – dichiarò nel 2009 – Ho guadagnato grazie alle palestre e alla pubblicità, quando ho smesso di giocare ho fatto molta pubblicità”.