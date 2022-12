La moneta da 1 centesimo che ti fa guadagnare migliaia e migliaia di euro: sorprendente!

Tra le monete in euro, esiste un esemplare da un centesimo che può arrivare a valere diverse migliaia di euro. Ecco di quale si tratta.

Collezionare monete rare è un hobby molto antico, che appassiona diverse migliaia di persone in tutto il mondo. Del resto, le monete sono oggetti ricchi di fascino, arte e cultura. In più, una bella collezione di monete può avere un incredibile valore economico. Come spesso accade, non sono solo le monete antiche ad avere un grande valore, ma anche le più recenti monete in euro possono arrivare a valere migliaia e migliaia di euro. Proprio come l’esemplare da un centesimo di cui parleremo oggi.

Come sempre, però, prima di analizzare nel dettaglio la moneta su cui focalizzeremo la nostra attenzione in questo articolo, ricordiamo che il valore di un esemplare varia notevolmente in base a due diversi fattori. Innanzitutto, lo stato di conservazione. Una moneta in condizioni ottime, ovvero, in condizioni Fior di Conio ha un valore decisamente più alto rispetto ad un pezzo che presenta graffi evidenti o segni di usura.

Un altro fattore fondamentale, rispetto alla valutazione delle monete, è la rarità. Una moneta difficilmente reperibile, rappresenta un vero e proprio oggetto del desiderio per i collezionisti e gli appassionati di numismatica, disposti a sborsare cifre, talvolta, esorbitanti pur di accaparrarsene una. La rarità di una moneta può dipendere da una bassa tiratura di pezzi realizzati o dalla presenza di errori di conio. Ed è proprio grazie ad un errore di conio che la moneta da 1 centesimo di cui parleremo oggi, può essere pagata migliaia e migliaia di euro.

La moneta da 1 centesimo che ti fa guadagnare migliaia e migliaia di euro

L’esemplare da un centesimo dal valore stratosferico proviene dalla Germania. Dunque, al dritto non è raffigurato Castel del Monte, ma un ramo di quercia con due ghiande, simbolo della potenza tedesca.

Ma la particolarità di questa moneta non è tanto nelle raffigurazioni quanto nel materiale utilizzato per la realizzazione. Infatti, in questo caso, l’esemplare non è stato realizzato in rame come normalmente si usa per i centesimi di euro ma è stato utilizzato il nordic gold, ovvero, lo stesso materiale utilizzato per realizzare i 10 centesimi.

Proprio a tal proposito, questa moneta da un centesimo si presenta con il colore giallino tipico delle monete da 0,10 euro, un “difetto” che rende il pezzo più unico che raro. Secondo diverse fonti, il suo valore raggiunge addirittura i 14 mila euro.