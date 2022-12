Cos’è la Carta d’identità elettronica CIE e come si usa al posto di SPID

Carta d’Identità elettronica e sistemi di autenticazione ai servizi digitali della PA: con la CIE è possibile dimenticarsi dello SPID.

La Carta d’identità elettronica CIE può essere utilizzata alla stessa maniera del Sistema Pubblico di Identità Digitale SPID per autenticarsi e ottenere i servizi digitali della pubblica amministrazione.

Lo strumento innovativo messo a punto dal nostro Ministero dell’Interno, consente di avere tutte le credenziali di accesso ai servizi digitali amministrativi in un unico documento, e per utilizzarla occorre seguire soltanto pochi passaggi.

Vediamo quindi cos’è la Carta d’Identità Elettronica e come fare per autenticarsi a quei servizi digitali della PA per i quali è possibile anche utilizzare lo SPID, tramite CIE e in maniera rapida e veloce.

La Carta d’Identità Elettronica: come fare per autenticarsi tramite CIE

La CIE è una tessera con chip incorporato che viene rilasciata dallo Stato Italiano. La metà della popolazione Italiana ha già sostituito il suo precedente documento cartaceo per ottenere la nuova Carta d’Identità Elettronica, e nei prossimi anni quest’ultima andrà a sostituire completamente la vecchia Carta d’Identità.

Essa viene rilasciata al rinnovo del documento, ovvero a seguito di smarrimento o furto del vecchio documento cartaceo, e deve essere richiesta seguendo particolari modalità.

Richiesta della CIE

La Carta d’Identità elettronica deve essere richiesta al Comune, ma non sarà rilasciata dall’ufficio anagrafe. Essa verrà inviata al domicilio del richiedente dopo che egli avrà pagato 16,79 euro per il suo rilascio, consegnando all’impiegato dell’ufficio anagrafe il vecchio documento d’identità (qualora presente), Codice Fiscale e fototessera.

Al momento della richiesta verranno rilasciate le prime quattro cifre del codice PIN e del codice PUK della Carta. Le metà mancanti arriveranno al domicilio del richiedente entro un massimo di sei giorni lavorativi.

Autenticarsi tramite CIE al posto dello Spid: come fare

Per autenticarsi tramite Carta d’Identità Elettronica basta usare il proprio smartphone dotato di tecnologia NFC, che sarà in grado di leggere il chip contenuto nella CIE.

La carta d’identità elettronica, infatti, possiede un chip che può essere riconosciuto tramite la tecnologia di ricetrasmissione NFC, o Near-Field Communication, della quale sono dotati tutti gli smartphone più diffusi.

Procedimento per leggere la Carta d’identità elettronica con smartphone

Per procedere alla lettura e autenticazione della propria Carta d’identità elettronica, bisogna scaricare l’App gratuita CieID.

Dopo aver effettuato il download dell’app sul play store o app store, sarà necessario compiere i seguenti passaggi:

Entrare nell’app e accettare informativa privacy;

Selezionare “Registra la tua carta”;

Inserire PIN di 8 cifre della Carta d’identità elettronica;

Avvicinare la CIE sul retro dello smartphone.

Selezionare “Inizia” nella schermata che compare.

Ultimati i passaggi appena elencati, si potrà accedere a ogni portale della pubblica amministrazione attraverso la propria carta d’identità digitale.

Per farlo, bisogna recarsi nella pagina di autenticazione dei siti web e, nel momento del login alla pagina, occorrerà selezionare la voce “Accedi con CIE”.

Da qui, sarà sufficiente inserire il numero della carta e, quando apparirà la richiesta sulla pagina, appoggiare la carta d’identità elettronica sul retro dello smartphone.