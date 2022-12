WhatsApp potrebbe smette di funzionare dal 1° Gennaio, scopri perché

WhatsApp, una delle piattaforme di messaggistica istantanea più famosa al mondo potrebbe smettere di funzionare all’inizio del 2023 a causa degli aggiornamenti previsti per il futuro.

Chi ha ancora uno smartphone di vecchia generazione non potrà più inviare messaggi, foto, video e file tramite WhatsApp in quanto su alcuni modelli questa nuova tecnologia non sarà più supportata da alcuni dispositivi.

Con l’avanzamento tecnologico anche le applicazioni più note subiscono cambiamenti importanti, apportati tramite aggiornamenti periodici che aggiungono funzionalità utili e sistemano i problemi rilevati dal team di sviluppo.

Proprio negli ultimi aggiornamenti sono state incluse delle migliorie degne di nota, tra cui la possibilità di creare chat con sé stessi, così da poter facilmente condividere file, foto o video o inoltrare messaggi da conservare. Negli ultimi aggiornamenti sono inoltre state introdotte nuove emoji, molto amate dall’utenza.

Oltre a tutto ciò, WhatsApp ha reso anche molto più funzionale la videochiamata di gruppo, alla quale ora possono partecipare ben 32 persone contemporaneamente, oppure la possibilità, tramite condivisione di un semplice link, di invitare una persona direttamente in una chiamata. Questa funzione si chiama “Call Links” ed è già disponibile nelle versioni più aggiornate.

Quali dispositivi non potranno più usare WhatsApp

Il gruppo Meta, con a capo Mark Zuckerberg, ha da tempo rilasciato una lista dei dispositivi che purtroppo non potranno più supportare l’applicazione, ai quali tra l’altro sono state inviate numerose notifiche di avvertimento. Ecco la lista completa degli smartphone che non potranno più aprire l’applicazione:

iPhone iPhone 5 iPhone 5c

Huawei Huawei Ascend D Huawei Ascend D1 Huawei Ascend D2 Huawei Ascend G740 Huawei Ascend Compagno Huawei Ascend P1

LG LG emanare LG Lucido 2 LG Optimus 4X HD LG Optimus F3 LG Optimus F3Q LG Optimus F5 LG Optimus F6 LG Optimus F7 LG Optimus L2 II LG Optimus L3 II LG Optimus L3 II doppio LG Optimus L4 II LG Optimus L4 II doppio LG Optimus L5 LG Optimus L5 doppio LG Optimus L5 II LG Optimus L7 LG Optimus L7 II LG Optimus L7 II doppio LG Optimus Nitro HD



Samsung Samsung Galaxy Ace 2 Samsung Galaxy Nucleo Samsung Galaxy s2 Samsung Galaxy S3 mini Samsung Galaxy Trend II Samsung Galaxy Trend Lite Samsung Galaxy XCover 2

Sony Sony Xperia Arco S Sony Xperia mirò Sony Xperia Neo L

Wiko Wiko Cink Cinque Wiko Notte Oscura ZT

Archos 53 platino

Grande S Flex ZTE

Gran X Quad V987 ZTE

HTC Desire 500

Quadrato XL

Lenovo A820

Nota ZTE V956