Nuova offerta Iliad Flash 120 2023: la vantaggiosa promozione che sta per scadere

Con Iliad Flash 120 2023 si risparmia moltissimo, ma bisogna fare in fretta: l’offerta sta per terminare.

È possibile attivare l’offerta Iliad Flash 120 2023 ancora per pochi giorni, a un prezzo promozionale davvero molto conveniente, con la possibilità di avere minuti, sms e navigazione internet inclusi in un’unica offerta.

Vediamo quindi in cosa consiste l’offerta Iliad Flash 120, fino a quando è possibile attivarla e come procedere per avere questa nuova offerta Iliad.

Cos’è la nuova Offerta Iliad Flash 120 e come funziona

L’offerta Iliad Flash 120 del 2023 viene proposta al prezzo promozionale di 7,99, insieme al costo della Sim che è di 9,99 euro, da pagare una volta sola.

Questo prezzo rimarrà fermo per pochi giorni, dal momento che l’offerta termina il 9 di Gennaio, ma si ritiene che sia una delle migliori sulla piazza in rapporto ai servizi offerti e al prezzo pagato.

L’offerta, come dice il nome, offre 120 GB di traffico dati in 4G o 4G+ e, superata la soglia dei 120 GB, si continua a navigare al costo di 0,90 euro ogni 100 MB scaricati.

In merito alla componente voce ed sms, la promozione offre sms e minuti illimitati verso tutti i telefoni fissi e mobili in Italia.

Per quanto riguarda l’estero, l’offerta Iliad Flash 120 dedica 8GB per la navigazione in alcuni paesi europei, garantendo una copertura internazionale anche in altre 60 destinazioni a livello mondiale.

Nell’offerta sono inoltre inclusi anche molti servizi indispensabili, come l’Hotspot internet, per usare il telefono come se fosse un router, il servizio “Mi richiami”, l’assenza di scatto alla risposta e la segreteria telefonica.

Sarà inoltre possibile mantenere il vecchio numero di telefono richiedendo la portabilità in fase di attivazione della SIM.

Come attivare SIM Iliad con offerta Flash 120

Attivare una nuova SIM Iliad, o richiedere la portabilità della propria SIM, è possibile online oppure recandosi a un punto vendita con Sim Box Iliad.

Per attivare l’offerta online basta recarsi sul sito internet della compagnia e navigare fino alla sezione dedicata all’offerta, per poi compilare il form di attivazione dell’utenza mobile.

Per attivare la propria Sim tramite Sim Box Iliad, bisogna invece recarsi al distributore automatico delle Sim Iliad, la cui mappa sul territorio italiano si trova in un’altra apposita sezione del sito internet Iliad, e seguire i semplici passaggi di identificazione e pagamento che l’utente troverà sullo schermo dell’erogatore automatico.

L’offerta Iliad Flash 120 sta quindi per terminare: se si è interessati a questa promozione molto vantaggiosa, il consiglio è quello di procedere all’attivazione di una nuova SIM Iliad al più presto.