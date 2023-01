Bollo auto, c’è un modo per pagare pochissimo: automobilisti in festa

Il bollo auto è una tra le voci di spesa più importanti per chi possiede un veicolo a motore, ma un modo per spendere meno c’è, per la gioia degli automobilisti.

Al giorno d’oggi, possedere un’auto può essere considerato un vero e proprio lusso, soprattutto, considerando i forti rincari che hanno colpito questo settore negli ultimi mesi. Dal carburante, all’R/C auto, alla manutenzione, tutto costa di più.

Tra le voci di spesa più importanti, ricordiamo anche il bollo auto, ovvero, il tributo che va corrisposto ogni anno alla propria Regione, dai proprietari dei veicoli a motore, indipendentemente dal fatto che il mezzo venga utilizzato o meno. Questa imposta, anche conosciuta come tassa automobilistica, non ha un importo univoco ma viene calcolata in base alla potenza del motore, all’omologazione anti – inquinamento e alla regione di appartenenza e, spesso, si parla di somme che vanno ad incidere pesantemente sul budget familiare. Soprattutto, considerato i tempi che corrono. Proprio a tal proposito, molti possessori di automobili si chiedono, giustamente, se il pagamento del bollo auto è rateizzabile.

Ebbene, diciamo fin da subito che, purtroppo al momento, non è prevista la possibilità di pagare il bollo auto a rate, ma si tratta di una tassa che deve essere corrisposta in un’unica soluzione. Tuttavia, come sempre, un’eccezione c’è. Infatti, rispettando alcune condizioni, ci sarebbe un modo per pagare la tassa automobilistica a rate.

Come rateizzare il pagamento del bollo auto

Come abbiamo anticipato, anche se lo stato prevede il pagamento della tassa automobilistica in un’unica soluzione, c’è un modo per poterlo rateizzare. Questo succede nel caso si sfrutti il canale PayPal.

Come molti sapranno, attraverso il sito PagoPa è possibile pagare il bollo auto online. Proprio tramite la piattaforma della Pubblica Amministrazione, scegliendo il sistema di pagamento con PayPal è possibile selezionare la modalità di pagamento rateizzato. Fino ad un massimo di tre rate.

Attraverso questo stratagemma, il pagamento del bollo auto viene diviso in tre tranche. La prima da corrispondere immediatamente, le altre due da corrispondere entro i due mesi successivi. Ad ogni modo, va specificato che, per poter usufruire del pagamento a rate della tassa automobilistica è necessario rispettare alcune condizioni. Infatti, il pagamento PayPal permette di rateizzare il pagamento del bollo auto senza costi e commissioni. A patto che, gli importi siano compresi tra i 30 ed i 2 mila euro. In più, ricordiamo che il servizio è disponibile solo e unicamente per le persone fisiche.