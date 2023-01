Come aggiornare il decoder digitale terrestre DVB-T2: una semplice guida

Aggiornare il proprio decoder digitale terrestre è necessario per non avere problemi con la ricezione dei canali.

Il passaggio totale delle frequenze al nuovo standard DVB-T2 è oramai imminente, e insieme allo switch off totale, sorge la necessità di procurarsi un decoder digitale terrestre o un televisore nuovo, con decoder integrato.

Il decoder digitale terrestre DVB-T2, una volta installato, deve essere periodicamente aggiornato. Scopriamo quindi in che modo è possibile farlo, e vediamo qual è la corretta procedura per uno dei principali decoder in commercio.

Aggiornare il proprio decoder digitale terrestre DVB-T2

È importante mantenere il proprio decoder digitale terrestre sempre aggiornato. Per farlo, occorre seguire dei semplici passaggi, a seconda dei tipi di aggiornamento supportati dal proprio decoder.

Le tipologie di aggiornamento software del decoder digitale terrestre sono tre:

Over The Network (OTN): in alcuni decoder è possibile collegare il dispositivo attraverso la rete Wi-Fi, oppure tramite cavo ethernet, alla rete internet. In questo modo si potrà scaricare l’aggiornamento direttamente dalla rete, ma fra tutte le modalità possibili, questa è quella che richiede più tempo;

in alcuni decoder è possibile collegare il dispositivo attraverso la rete Wi-Fi, oppure tramite cavo ethernet, alla rete internet. In questo modo si potrà scaricare l’aggiornamento direttamente dalla rete, ma fra tutte le modalità possibili, questa è quella che richiede più tempo; Over The USB (OTU): attraverso questa modalità è possibile effettuare il download del software di aggiornamento via USB, per poi collegare la pennetta al decoder e avviare la procedura di aggiornamento. Questa è l’opzione migliore perché spesso le ultime versioni non sono disponibili per l’aggiornamento OTA o OTN.

attraverso questa modalità è possibile effettuare il download del software di aggiornamento via USB, per poi collegare la pennetta al decoder e avviare la procedura di aggiornamento. Questa è l’opzione migliore perché spesso le ultime versioni non sono disponibili per l’aggiornamento OTA o OTN. Over the air (OTA): questo tipo di aggiornamento funziona attraverso il segnale dell’antenna con cui si captano le frequenze televisive. Tra tutte le tre opzioni disponibili, è quella più diffusa e, quindi, comune fra tutti i decoder digitale terrestre, ma senza dubbio costituisce l’opzione più lenta.

La procedura di aggiornamento del Fenner FN-GX2,

Fra tutti i decoder disponibili sulla piazza, si sceglie di descrivere la procedura di aggiornamento OTU per il decoder digitale terrestre Fenner.

Questo dispositivo è uno dei più diffusi in Italia, e consente l’aggiornamento tramite USB.

Il modello per il quale si descrive la procedura di aggiornamento è il decoder Fenner FN-GX2, Per procedere all’installazione del nuovo software, bisogna seguire i seguenti passaggi:

Ricercare il Firmware di aggiornamento più aggiornato dal proprio PC;

Formattare una pennetta USB in FAT32;

Salvare il nuovo firmware sulla pennetta appena formattata e collegarla al decoder dalla presa USB sul decoder;

Dal menu del decoder, recarsi in “Sistema”, poi scegliere “Aggiornamento software”;

Selezionare “Aggiornamento via USB”;

Nel menu che si visualizza, selezionare il file con estensione .bin;

Selezionare “Start” e attendere la fine dell’aggiornamento.

La procedura che si è presa come esempio, è del tutto simile a quella degli altri decoder. Perciò, se si possiede un decoder diverso dal Fenner succitato, il consiglio è quello di provare a seguire gli stessi passaggi.

In alternativa si suggerisce di effettuare una rapida ricerca sul web per capire quale sia la procedura più giusta per aggiornare correttamente il firmware del proprio decoder digitale terrestre.