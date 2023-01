WhatsApp ascolta gli utenti e rilascia un aggiornamento incredibile, non fartelo scappare

WhatsApp, la famosa applicazione per lo scambio di messaggi sta perdendo lentamente sempre più persone, per questo si sta impegnando a rilasciare aggiornamenti sempre più utili.

L’evoluzione delle app non si sta facendo attendere, infatti il team Meta è alla costante ricerca di innovazioni che riescano ad accontentare le volontà di chi, scambiando messaggi, foto e file, rappresenta la vera forza di WhatsApp: gli utenti.

Quando WhatsApp è stata creata, nell’ormai lontano 2009, aveva davvero poche funzioni, tanto che inizialmente non solo non si potevano inviare foto, ma non esistevano nemmeno le classiche notifiche push che permettono oggi di essere reperibile all’istante, conoscendo il mittente del messaggio e persino il contenuto. Da allora il team di programmatori, che prima lavora per Yahoo!, ha continuato a migliorare l’applicazione in maniera costante.

Nel 2014, quando è stata acquisita da Mark Zuckerberg all’incredibile costo di 19,3 miliardi di dollari, molti utenti hanno deciso di lasciare l’app in favore dei competitor come Line e Telegram, spaventati soprattutto dalla gestione del futuro gruppo Meta, il quale ha avuto nel tempo molti problemi legati alla privacy delle persone ed ai dati personali venduti a terzi.

Per cercare di limitare i danni e di portare WhatsApp ad un nuovo periodo di popolarità i programmatori si Meta stanno cercando continuamente di rilasciare degli aggiornamenti utili, ascoltando proprio il parere degli utenti e cercando di soddisfarne al meglio i desideri.

Foto in alta definizione con l’aggiornamento WhatsApp

Uno dei problemi che ancora persisteva nell’app e che veniva costantemente segnalato dalla community riguardava l’abbassamento della qualità delle immagini inviate via chat, le quali venivano inviate con una riduzione del 70% della qualità rispetto ai file originali. Per quanto questa funzione garantisse un invio istantaneo dei file, minimizzando i consumi, gli utenti si sono resi conto che questo aspetto apportasse una serie di svantaggi.

Con il nuovo aggiornamento rilasciato finalmente si potranno inviare immagini e foto in alta qualità sia sui dispositivi iOS che sugli Android, rendendo molto più efficace un’applicazione che viene usata quotidianamente non più solo per rimanere in contatto con amici e parenti, ma anche per lavorare, studiare e condividere progetti.

Per riuscire ad inviare immagini senza che la qualità ne venga intaccata sarà sufficiente aggiornare l’applicazione e aprire il menù a tendina selezionando i tre puntini in alto a destra dello schermo, da qui ci si dovrà recare su “Impostazioni”, “Spazio dati” e cercare la voce “Qualità caricamento media”, così da poter scegliere la risoluzione preferita.