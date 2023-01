Chi non ha un amico o un parente particolarmente giocherellone. Ebbene allora ecco qualche suggerimento per fare scherzi divertenti con Whatsapp.

Tutti sanno che WhatsApp è una applicazione di messaggistica istantanea con la quale ogni giorno milioni di utenti in tutto il mondo possono scambiarsi messaggi di testo, registrazioni vocali, documenti, foto e video. Eppure, sono in pochi a sapere che con l’applicazione della famiglia Meta è possibile fare scherzi davvero divertenti a parenti ed amici. Siete curiosi di sapere quali scherzi è possibile fare su WhatsApp? Allora mettevi comodi ve lo spieghiamo nel corso di questo articolo.

Tra i grandi classici, senza dubbio, c’è lo scherzo della chat fake. In buona sostanza, si tratta di applicazioni realizzate per simulare una chat tra due persone. Chiaramente, esistono applicazioni sia per Android che per iPhone. Nel primo caso, potreste scaricare gratuitamente l’app Fake Chat Conversation, basterà semplicemente cliccare la voce Apri per utilizzarla. Per poter rendere il più credibile possibile la chat fasulla, dovrete semplicemente scrivere in alto a sinistra WhatsApp al posto di WhatsMessage – Fake Chat. Dopo di che, non resta che creare la nuova chat e far partire lo scherzo.

Per chi utilizza iPhone, invece, è possibile scaricare gratuitamente da App Store Fake All. Il funzionamento è molto simile a quello appena descritto per Fake Chat Coversation, pertanto, piuttosto semplice ed intuitivo. Continuate a leggere per scoprire altri scherzi da fare con Whatsapp.

WhatsApp, gli scherzi più divertenti da fare ad amici e parenti

Esistono diversi modi per fare uno scherzo ad un parente o un amico, attraverso Whatsapp. Prima di darvi altri suggerimenti, però, è necessario ricordare che queste soluzioni devono essere utilizzate esclusivamente per fare uno scherzo simpatico ad un conoscente, e non dovrebbero mai essere utilizzate per arrecare danni a terzi. Del resto, questo genere di applicazioni sono pensate proprio come proposte di scherzo. Detto ciò, andiamo a scoprire altri modi per fare uno scherzo attraverso WhatsApp.

Un altro scherzo piuttosto gettonato è il messaggio vuoto. In questo caso non è necessaria nessuna app, ma basterà aprire un browser web ed entrare nel motore di ricerca Google. A questo punto, basterà solo copiare gli spazi vuoti che troviamo tra le parole, aprire whatsapp e la chat a cui si vuole fare lo scherzo ed incollare nella barra del testo lo spazio vuoto e premere invio. Insomma, un vero gioco da ragazzi.

In conclusione, per farsi quattro risate con Whatsapp, suggeriamo il messaggio censurato post aggiornamento. Anche in questo caso non c’è bisogno di scaricare alcuna app particolare. In questo caso, non c’è altro da fare che iniziare la conversazione con la vittima dello scherzo con la dicitura Ø WhatsApp ritiene il messaggio inviato censurato__. E mostrare stupore per quanto accaduto, magari fingendo la necessità di un aggiornamento per poter tornare a conversare in maniera chiara.