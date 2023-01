Cambiamenti previsti per WhatsApp, il nuovo aggiornamento farà infuriare gli utenti

Il team di sviluppo di WhatsApp sembra avere pronto un aggiornamento che verrà rilasciato in versione beta proprio in questi giorni, l’accoglienza della notizia però non è stata quella sperata.

Gli utenti potrebbero rimanere piuttosto scontenti della versione futura di WhatsApp in quanto sembrerebbe essere prevista l’eliminazione di due funzioni piuttosto fondamentali usate quasi in ogni tipo di chat, ecco cosa cambierà.

A causa del numero sempre maggiore di persone che preferiscono utilizzare applicazioni concorrenti, come ad esempio Telegram, gli sviluppatori del gruppo Meta che gestisce WhatsApp si stanno impegnando per fornire la migliore esperienza d’uso possibile. Gli ultimi cambiamenti ad esempio hanno permesso di partecipare a videochat con 32 partecipanti o di creare una chat con sé stessi per salvare foto e messaggi.

Tra le altre cose è stato anche implementata la possibilità di inviare e ricevere immagini in alta definizione semplicemente cambiando una piccola impostazione. Proprio sulle foto inviate si concentra il nuovo aggiornamento tanto discusso, infatti prima nei dispositivi iOS e poi su quelli Android non si potranno più fare screenshot alle immagini ricevute nelle chat.

L’aggiornamento è stato pensato per salvaguardare la privacy delle persone, evitando che le immagini possano essere copiate e condivise con terze persone senza il permesso del proprietario. L’attenzione sul tema si è recentemente amplificato a causa delle polemiche rivolte a Meta negli ultimi anni.

Niente più screenshot con il nuovo aggiornamento WhatsApp

La scelta è stata presa da tempo dal momento dell’annuncio l’utenza si è divisa a metà, molte persone infatti sono rimaste piacevolmente sorprese dall’attenzione rivolta ai dati sensibili dell’utenza tuttavia molte altre ritengono che questo cambiamento vada ad intaccare due delle funzioni più utili di Whatsapp.

Oltre al divieto di screenshot è stata anche annunciata l’eliminazione dell’opzione “inoltra”, rendendo molto più difficile condividere messaggi con altre persone. WhatsApp infatti non viene più usato solo per rimanere in contatto con familiari ed amici, ma viene anche utilizzato dai professionisti, i quali non potranno più sfruttare queste funzionalità e saranno costretti a trovare un’alternativa valida.

Queste novità riguarderanno dapprima i dispositivi iOS in versione beta e qualora l’utenza risponda in maniera positiva, ed il tutto non comporti dei problemi di utilizzo, potranno essere estese anche ai dispositivi Android ed alla versione desktop, rendendo la versione ufficiale e permanente. A quel punto saranno le persone a decidere se rimanere su WhatsApp ottenendo una maggiore sicurezza o se preferire altre piattaforme e godere di una maggiore libertà.