I simboli dei ladri sulle abitazioni: se ci sono questi segni inizia ad avere paura

Questi codici vengono disegnati in alcuni punti strategici di case o ville, spesso lontani da occhi indiscreti e al termine di lunghe ore dedicate al sopralluogo del posto.

Vediamo quali sono i principali simboli e i posti in cui bisogna controllare se sono stati disegnati, specificando le raccomandazioni da seguire in caso si noti qualche segno sospetto sulla nostra abitazione.

I simboli dei ladri sul perimetro dell’immobile: dalle porte ai cancelli

I simboli dei ladri sulle abitazioni che vorrebbero utilizzare come bersaglio sono vari, ma si trovano su alcuni punti strategici che aiutano i malfattori a riconoscere le qualità dell’immobile da svaligiare.

In seguito alle loro perlustrazioni, che talvolta possono diventare lunghe e metodiche, i ladri sono soliti lasciare dei segni su porte, cancelli e citofoni.

I simboli sui Cancelli

Partendo dai cancelli, notiamo come il simbolo più diffuso sia la comune X, che indica generalmente un buon bersaglio.

Il simbolo della X è spesso accompagnato da una C particolare, rappresentata semplicemente come un quadrato al quale manca il lato destro, e senza altre indicazioni o segni.

Oltre a questo simbolo, sui cancelli è possibile trovare trovare una forma simile a un triangolo equilatero.

Questa indicazione sta a significare che nella grande abitazione oltre il cancello è presente una donna soltanto.

In più, se ci dovesse essere anche l’abbozzo di una casa che poggia sulla sua sommità, significherebbe che in quell’immobile è molto ricco.

Infine, sui cancelli delle villette, uno dei simboli più diffusi è rappresentato da quattro pallini sulla sommità di un quadrato. Con questo disegno stilizzato si vuole indicare che rubare in quell’immobile può fruttare moltissimi soldi.

La simbologia sui citofoni

Andando sui citofoni, invece, si può notare che qui si indicano i periodi della giornata in cui conviene mettere a segno il colpo.

Se il momento adatto è la notte, sul cancello troveremo il disegno di una N maiuscola.

Se invece si può entrare indisturbati durante il mattino, verrà scritta una M, e se il momento opportuno è il pomeriggio, avremo un AM.

Insieme a queste lettere, i ladri sono soliti indicare l’iniziale maiuscola del giorno della settimana migliore per rubare indisturbati.

In genere, il giorno preferito dai ladri è la domenica, ed è più frequente che vengano contrassegnate le abitazioni che libere durante la domenica.

Sulle porte, poi, avremo una serie di simboli molto comuni che indicano la presenza o meno di persone in casa.

In particolare, se si trova una K con aggiunta una stanghetta nel centro, la casa sarà abitata da più persone, presenti nell’abitazione in maniera continuativa.

Se poi si trova un simbolo sulla porta con una croce e un pallino vicino, in casa ci sarà un ottimo sistema di allarme, oppure le forze dell’ordine sono particolarmente attive in quella zona.

Simboli sui muri esterni

Da ultimo, un altro luogo in cui si può trovare qualche segno distintivo per ladri, sono i muri esterni delle abitazioni.

Lungo il perimetro dell’abitazione, si può trovare un simbolo con una X sottesa da un cerchio, e in questo caso si sconsiglia ogni tentativo di scasso.

Se si trova un pesce stilizzato, i ladri vogliono indicare la presenza di un pubblico ufficiale nell’abitazione, mentre due piccoli segmenti divisi ad angolo acuto indicano un luogo già visitato dai ladri, e non più redditizio.

Qualora si trovi uno di questi simboli nei pressi delle vostre abitazioni, il primo consiglio che si può dare è quello di intensificare le misure di protezione e, dunque, l’installazione di antifurto e serrature a prova di scasso.

Un’altra buona misura potrebbe essere quella di installare un sistema di videosorveglianza connesso in rete.