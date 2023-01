Arrivano i saldi, quali sono i diritti dei clienti per fare acquisti vantaggiosi

L’anno nuovo è appena cominciato e nonostante si stia ancora digerendo il cenone di Capodanno le persone stanno già cercando di capire quale sia il miglior affare da acchiappare ai prossimi saldi.

A causa della condotta furbetta dei clienti e degli esercenti non sempre vengono pienamente le rigide regole stabilite per il periodo dei saldi, per cui è molto utile fare chiarezza sui diritti e doveri di chi acquista e di chi invece vende i propri prodotti.

Come prima cosa bisogna sapere che l’argomento dei saldi è regolamentato dal decreto legislativo n.114 del 1998, il quale elenca le categorie di vendite straordinarie in 3 diverse differenziandole in liquidazione, fine stagione e promozione. Durante questi periodi i negozianti dovranno offrire al pubblico “condizioni favorevoli, reali ed effettive di acquisto dei propri prodotti”.

Secondo il decreto è compito delle Regioni verificare che tutte le modalità dei saldi vengano seguite scrupolosamente, più precisamente dovranno controllare:

che i saldi siano effettuati in un periodo di tempo stabilito

che l’informazione pubblicitaria sia corretta e che la percentuale di sconto sia ben visibile al pubblico

che sia presente il cartellino sul prodotti in saldo con il prezzo scontato ed originale

che la merce in saldo sia separata

che non siano presenti dei prodotti delle stagioni precedenti a quella in sconto dato che i negozianti non potranno mettere in vendita i fondi di magazzino

Quali sono i diritti del cliente durante i saldi

Poiché i saldi devono essere favorevoli sia per i negozianti, che svendono le rimanenze della stagione, sia per i clienti, che riescono a portarsi a casa ottimi prodotti a piccoli prezzi, è importante che questi vengano fatti correttamente. Una vecchia tecnica da cui stare alla larga è il “falso sconto”, in cui vengono stabiliti degli sconti su un prezzo di partenza più alto del normale, riducendo notevolmente il vantaggio destinato al cliente.

Nonostante molti esercenti non lo vogliano ammettere, il prodotto acquistato in saldo può essere cambiato portando il relativo scontrino e non solo, infatti qualora non sia possibile cambiarlo il negoziante dovrà procedere con la restituzione dei soldi e non limitarsi ad un buono spesa, infine se il prodotto acquistato è difettoso infine si hanno ben due mesi di tempo per segnalarlo.

Conoscere tutti questi diritti può rendere molto più semplice e vantaggioso il periodo dei saldi che secondo il calendario di Confcommercio inizieranno dal 2 al 5 Gennaio a seconda della e potranno durare 30 o 60 giorni.