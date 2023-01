Bonus da 150, 200 e 350 euro, l’INPS sblocca gli ultimi pagamenti

L’INPS ha annunciato che stanno per arrivare gli ultimi accrediti dei bonus da 150 e 200 euro stabiliti durante lo scorso Governo nei decreti legislativi Aiuti Bis e Ter.

Nonostante i pagamenti siano cominciati la scorsa estate alcune categorie di richiedenti risultavano ancora in attesa degli importi stabiliti per legge che, secondo le notizie degli ultimi giorni fornite dall’Istituto, starebbero per arrivare nei conti correnti di tutti.

Nel 2022 l’Italia ha dovuto affrontare situazioni davvero molto critiche, a partire dall’aumento dell’inflazione, passando per il caso energia ed il caro carburante. Tutte queste difficoltà hanno peggiorato incredibilmente le condizioni economiche delle famiglie già colpite dalla crisi dei lockdown nel periodo del Covid19, colpendo soprattutto i redditi bassi e medio-bassi.

Per fronteggiare il trend dei rincari che risultava essere in netto peggioramento mese dopo mese, il Governo Draghi ha tentato di salvaguardare il potere di acquisto delle persone fornendo una serie di bonus, tra cui quello per i trasporti, per l’installazione di sistemi di riscaldamento non alimentati a gas naturale e bloccando i prezzi dell’energia e del carburante.

Tra queste misure di emergenza sono compresi i bonus da 200 e 150 euro stabiliti nei mesi estivi e destinati alle persone con redditi inferiori a 35mila e 20mila euro l’anno. Le categorie interessate da questi bonus elargiti una tantum erano tantissime e comprendevano lavoratori dipendenti, percettori di Reddito di Cittadinanza, disoccupazione ed anche lavoratori autonomi con o senza partita IVA, i quali però hanno dovuto aspettare molto più tempo per permettere all’INPS di effettuare i controlli del caso.

Quanto arrivano i pagamenti dei bonus da 150, 200 e 350 euro

Negli ultimi giorni l’INPS ha reso noto il calendario dei pagamenti dei bonus ed ha rassicurato tutti sulla data di arrivo dei fondi, stimata per il 2 Gennaio. Nel messaggio del 23 Novembre 2022 è stato anche comunicato che il sostegno una tantum da 200 euro sarebbe stata assegnata anche ai percettori di trattamenti di mobilità in deroga o di indennità pari alla mobilità.

Qualora i percettori avessero dichiarato di aver avuto un reddito inferiore ai 20mila euro nell’arco del 2021 quindi potranno godere di entrambe le misure ricevendo un totale di 350 euro una tantum. I pagamenti sono stati erogati a partire dal 28 Dicembre e potrebbero essere già arrivati a molti richiedenti.

Per verificare l’accredito sarà sufficiente entrare nella propria area MyINPS nel portare dell’Istituto, accedendo tramite l’utilizzo dello SPID, della CNS o della CIE. Una volta entrati basterà dirigersi nella sezione “Pagamenti” e visionare l’avvenuto pagamento in ordine cronologico.