Canone Rai, non lo paghi più davvero se fai così: nessun limite di età o di Isee

Esiste un modo semplice e legale per smettere di pagare il canone Rai, la tassa più odiata dagli Italiani, pur non rientrando nei requisiti per farlo, ma come?

Da Gennaio 2023, secondo le indicazioni dell’UE, la tassa del canone Rai, non potrà più essere integrata nelle bollette. Per garantire, infatti, una corretta concorrenza del mercato libero per la fornitura di energia elettrica, le linee guida dell’Unione Europea hanno definito il pagamento del canone tv un onere improprio.

Uno dei maggiori pericoli, però, in una situazione del genere è l’evasione. Molti infatti stanno già cercando di comprendere come tornare ad evadere questa tassa.

Bisogna dire che, con l’introduzione del canone Rai nella bolletta della luce, lo Stato Italiano è riuscito a ridurre i livelli di evasione ed è complesso ricercare un nuovo metodo di riscossione che non porti ad aumentare il costo dell’abbonamento radiotelevisivo italiano.

Qual è il modo per non pagare mai più il canone Rai?

Solitamente l’aver compiuto 75 anni e un reddito annuo inferiore a 8.000 euro, sono tra i criteri per richiedere l’esenzione dal canone Rai, ma se non si hanno questi requisiti, bisognerà eliminare tutti gli apparecchi dotati di sintonizzatore TV presenti in casa.

Secondo le indicazioni presenti sul sito dell’Agenzia delle Entrate, chiunque abbia intestato a proprio nome un’utenza elettrica domestica, ma non possiedono un televisore o un decoder, possono inviare un modulo per l’esenzione dal pagamento del canone Rai.

Il modo per continuare a vedere canali televisivo, anche senza apparecchi tv in casa, è molto semplice: acquistare un monitor senza sintonizzatore TV a cui collegare, per esempio, una Fire tv Stick 4K. Grazie a questo telecomando, sarà possibile scaricare app, come Raiplay, Mediaset, Amazon Prime Video e Disney+.

In questo modo, sarà possibile avere accesso sia ai canali televisivi, sia a tanti film, documentari, serie tv e alla Champions League ottenendo anche tutti i vantaggi delle spedizioni Amazon Prime.