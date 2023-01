Taglio cuneo fiscale, aumentano gli stipendi per alcune fasce di reddito

Con la diminuzione della tassazione sugli stipendi, alcune fasce di reddito otterranno dei benefici maggiori rispetto ad altri.

Durante il 2023, il taglio del cuneo fiscale viene si rivolge a una platea più ampia di lavoratori.

Il provvedimento deciso dal governo ha leggermente aumentato gli stipendi di molti lavoratori, però non sembra sufficiente a far fronte al costo della vita.

Vediamo dunque come si determinerà il taglio del cuneo fiscale nel 2023 e quali saranno gli aumenti previsti per ogni fascia di reddito prevista. A tal proposito, verrà messo in evidenza che alcune fasce ottengono un beneficio maggiore, sebbene non sia sufficiente a far fronte ai rincari generalizzati.

Aumentano gli stipendi: il taglio del cuneo fiscale per i lavoratori nel 2023

Il provvedimento voluto dal governo e inserito in legge di bilancio, prevede una diminuzione della tassazione sugli stipendi fino a 25.000 euro lordi annui che arriva al 3%, mentre la fascia di stipendi che va dai 25.000 ai 35.000, godrà di un taglio del cuneo fiscale al 2%.

A tutto ciò si aggiunge una rimodulazione della tassazione sui premi di produttività, che per i premi fino a 3.000 euro sarà del 5%.

Il beneficio in busta paga

Per quel che riguarda il concreto guadagno che i lavoratori avranno in seguito alla detassazione, si osserva che gli stipendi che vanno dai 22.500 euro e i 25.000 saranno i beneficiari maggiori. Questi vedranno una decontribuzione che, ogni anno, consentirà di risparmiare 493,85 euro e 41,15 euro.

Per quel che riguarda le altre fasce di reddito, chi guadagna 22.500 euro lordi annui avrà un risparmio di 37,04 euro al mese, e 444,46 euro all’anno.

Chi guadagna 17.500 euro lordi annui, avrà un risparmio di 28,81 euro al mese, che diventano 345 euro all’anno e chi ne guadagna 20.000, avrà un aumento annuo causato dal taglio del cuneo, pari a 395,08 euro, che al mese si traducono in 32,92 euro.

I lavoratori che ci guadagnano meno

La CGIL avverte che questo provvedimento costituisce soltanto un debole palliativo, in quanto i vantaggi saranno bassissimi, e del tutto inadeguati a far fronte all’incremento del costo della vita registrato negli ultimi tempi.

Gli stipendi più bassi, poi, avranno un vantaggio minimo, in quanto su una retribuzione indicativa di 10.000 euro annui lordi, il taglio del cuneo porterà a un risparmio di 23,08 euro al mese, che rispetto al 2022 aumenta di soli 8 euro circa.