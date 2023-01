Cessione del credito: Agenzia delle Entrate pubblica le nuove FAQ, leggile subito

Cessione dei crediti edilizi, nuove norme per annullamento accettazione. L’AdE ha spiegato come funzionano le procedure per chi vuole annullare le pratiche riguardanti gli incarichi con bonus edilizio.

Quali sono le modalità di annullamento e i casi in cui è possibile cancellare le pratiche legate ai bonus per la casa per errore di comunicazione sbagliata, procedendo poi con una nuova comunicazione corretta. Come funziona il meccanismo di annullamento e ripresentazione della domanda? Le risposte dell’Agenzia delle entrate.

Cessione del credito edilizio, come procedere

l’Agenzia delle Entrate ha risposto ai dubbi dei cittadini e delle aziende pubblicando una nuova FAQ con le indicazioni per procedere con l’applicazione della cessione del credito. Le procedure espresse con la circolare n. 33/E del 6 ottobre 2022 riportavano già la procedura per risolvere i casi di comunicazione errata per i bonus edilizi, come nell’articolo 121 D. L. n. 34/2020.

L’annullamento dell’accettazione è disponibile in alcuni casi tra cui la Comunicazione sbagliata. Per procedere è necessario che ci sia una specifica richiesta delle parti. In presenza di tale situazione, quando si può inviare una nuova Comunicazione esatta per la domanda della cessione del credito?

Annullamento accettazione bonus edilizio: come fare

La procedura di annullamento dell’accettazione dei bonus edilizi tramite cessione del credito, come comunicato dal Fisco, può essere richiesta tramite istanza inviata da PEC a annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it. La domanda si può fare se c’è stato un errore nella Comunicazione di prima cessione oppure sconti errati. Se l’annullamento viene confermato, il richiedente viene informato tramite Posta Elettronica Certificata.

Invio Comunicazione corretta: come procedere

Prima di inviare una nuova richiesta di cessione del credito tramite Comunicazione corretta, è necessario attendere la conferma di annullamento della precedente domanda. Questo per evitare che ci siano accavallamenti della stessa cessione del credito come previsto dal decreto Rilancio.

Ulteriori indicazione dell’AdE per la cessione del credito

Inoltre l’Agenzia delle Entrate ha stabilito le seguenti indicazioni:

la domanda di annullamento della pratica edilizia deve essere inviata via PEC , nell’oggetto deve essere riportata la dicitura “Richiesta annullamento accettazione cessione credito Comunicazione Prot. n. …”. Il numero di protocollo costituito da 17 numeri che si trova sulla Comunicazione errata, inoltre è importante inserire il numero progressivo costituito da 6 cifre.

, nell’oggetto deve essere riportata la dicitura “Richiesta annullamento accettazione cessione credito Comunicazione Prot. n. …”. Il costituito da 17 numeri che si trova sulla Comunicazione errata, inoltre è importante inserire il costituito da 6 cifre. Se alla PEC viene segnalato solo l’errore nella compilazione Comunicazione, si deve inserire nell’oggetto la dicitura “Segnalazione errore formale Comunicazione Prot. n. …”. Inserire il numero del relativo protocollo e del numero progressivo.

L’accettazione della cessione del credito viene annullata dalla Piattaforma e non può essere ripristinata in nessun modo.

e non può essere ripristinata in nessun modo. L’invio della Comunicazione corretta deve essere fatto entro la scadenza prevista dall’anno di richiesta della domanda.