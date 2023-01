Supersmart 180 giorni: l’incredibile offerta di Poste Italiane

Arriva l’offerta di Poste Italiane Supersmart 180 giorni, uno dei migliori metodi per investire i propri risparmi nel breve periodo.

Dalla fine di Dicembre è possibile attivare l’offerta Supersmart 180 giorni sul proprio libretto di poste italiane.

Un libretto Smart è assimilabile a un normale conto corrente, ma con un libretto postale Smart è possibile vincolare una parte dell’importo depositato per ottenere un interesse assimilabile a quello di un conto deposito.

Quest’ultima opzione è quella che ci interessa di più per introdurre l’offerta SuperSmart 180, che funziona proprio come fosse un conto deposito.

Sulla somma vincolata con l’offerta SuperSmart 180 giorni, si potrà avere un rendimento annuo dell’1,50%, da calcolare sui 180 giorni che costituiscono la durata del vincolo. Vediamo più nel dettaglio quali è il suo funzionamento.

SuperSmart 180: come funziona la vantaggiosa offerta di Poste Italiane

Come si è anticipato, per ottenere l’offerta SuperSmart 180 bisogna avere un libretto postale Smart.

La somma minima che è possibile accantonare con l’offerta SuperSmart è di 1.000 euro, e si possono investire dei tagli che multipli di 50 euro.

Ogni giorno è possibile attivare non più di 10 accantonamenti SuperSmart e, nel complesso, non si può avere più di 60 accantonamenti attivi, sia con l’offerta presa in considerazione, sia con altre.

Il massimo che si può sottoscrivere è di 3 milioni, e questa somma vale per tutte le offerte attive sul proprio libretto.

Il guadagno effettivo e quando conviene attivare l’offerta

Il guadagno che è possibile ottenere sottoscrivendo l’offerta SuperSmart 180 giorni è dell’1,5% annuo in 180 giorni.

Facendo un rapido calcolo, il guadagno effettivo sarà dello 0,75% lordo per il periodo considerato.

Agli interessi maturati, bisognerà sottrarre il 12,5% di tasse, e per quanto riguarda l’imposta di bollo si pagherà lo 0,2% del capitale investito ovvero, qualora l’offerta non sia più attiva al 31/12, solo 1 euro.

L’offerta scade a 180 giorni, di conseguenza è meglio attivarla prima di luglio, così da pagare soltanto 1 euro per l’imposta di bollo al 31/12/2023.

I Vantaggi e gli svantaggi

Da quanto abbiamo descritto finora, i vantaggi dell’offerta SuperSmart 180 sono molti, e questi sono riassumibili in tre semplici punti:

Rendimento all’1,5% annuo;

Garanzia statale;

Tassazione agevolata al 12,5%.

I contro, invece riguardano principalmente le modalità di accredito dei guadagni sul proprio conto corrente diverso da conto bancoposta, che non sono immediati e semplici come si potrebbe pensare.

Infatti, per spostare i soldi dal proprio libretto postale all’esterno, se non si è titolari di un conto corrente in Poste Italiane, si dovrà usare un vaglia postale oppure, in alternativa, una carta PostePay.