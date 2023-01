Compilazione Isee online, occhio ai dati presenti: si rischia grosso!

La compilazione del modello Isee online è un servizio piuttosto comodo che, consente di agire in totale autonomia e comodamente da casa. Tuttavia, è sempre opportuno prestare attenzione ai dati inseriti, per evitare rischi ed imprevisti.

Come molti sanno l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente, meglio conosciuto come Isee, è un documento fondamentale per poter accedere a diversi bonus e prestazioni sociali agevolate. Per cui, il mancato rinnovo della certificazione Isee può comportare la sospensione dei benefici. Ricordiamo che, il documento ha validità annuale, e scade il 31 dicembre di ogni anno, per cui, con l’inizio del nuovo anno i contribuenti sono tenuti al ricalcolo dell’Isee.

Oltre che presso i centri di assistenza fiscale (CAF) e gli studi professionisti, in questi giorni è possibile richiedere l’Isee anche comodamente da casa ed in totale autonomia, attraverso il sito ufficiale dell’INPS. Per richiedere l’Isee online, basta utilizzare il servizio DSU precompilata Per cui, non sono necessari tutti i documenti solitamente richiesti dagli uffici fisici. Come ad esempio, le giacenze medie ed i saldi dei conti correnti, giacché questi dati sono forniti direttamente dall’Agenzia delle Entrate e dall’INPS.

In altre parole, basta sottoscrivere l’attestazione e, una volta elaborata la richiesta, verificare la correttezza dei dati presenti nella precompilata. In linea generale, i dati riportati sono corretti, anche se è sempre opportuno un controllo. In più, può essere utile sapere che ci sono informazioni importanti non presente nella DSU e che vanno necessariamente inserite dal contribuente, per evitare di incappare in spiacevoli rischi e imprevisti.

Compilazione Isee online, occhio ai dati presenti e a quelli da inserire

Come abbiamo anticipato, ci sono alcune importanti informazioni non riportate nella DSU, che devono essere necessariamente inserite dal dichiarante. Per non rischiare che l’importo Isee risulti più alto rispetto a quello che dovrebbe essere in realtà.

Proprio come avvisa l’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, ci sono dei dati che vanno autodichiarati dall’interessato. Nello specifico si tratta dell’indicazione della casa di abitazione del nucleo, dell’ammontare del mutuo del singolo cespite, dei terreni agricoli, dell’eventuale patrimonio immobiliare detenuto all’estero. Insomma, non bisogna commettere la leggerezza di pensare che tutti i dati necessari siano già presenti nella precompilata. Per evitare che l’importo Isee risulti più alto e rischiare la sospensione di eventuali bonus e prestazioni sociali agevolate.

In conclusione, ricordiamo che per poter usufruire del servizio per la presentazione online del modello ISEE, è necessario lo SPID oppure la carta di identità elettronica. Solo in questo modo sarà possibile compilare l’ISEE.