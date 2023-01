Gli stipendi di Dicembre saranno in arrivo entro il 12 Gennaio, lo dice la Legge

Giovedì 12 Gennaio è l’ultima data disponibile per i datori di lavoro di erogare gli stipendi ai propri dipendenti, i quali dovranno seguire il principio di cassa allargato.

Tale obbligo è stato stabilito affinché i lavoratori possano effettuare i calcoli dell’Irpef in maniera corretta in quanto, a fini fiscali, il reddito è soggetto a tassazione solo nel momento in cui l’assegno viene percepito.

La norma fiscale è contenuta nell’articolo 51 del Tuir (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), il testo che contiene tutti i regolamenti riguardanti la tassazione di tutti i lavoratori. Il principio di cassa allargato obbliga a tutti gli effetti i datori di lavoro di liquidare lo stipendio dei propri dipendenti entro il 12 Gennaio, così da poter inserire il reddito facente riferimento al mese di Dicembre nella CU, la Certificazione Unica.

La norma recita: “si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo” e considera non solo i lavoratori dipendenti ma anche ai collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co).

Il datore di lavoro è inoltre obbligato garantire i pagamenti solo attraverso strumenti tracciabili, come viene esplicitamente richiesto dalla Legge 205/2017 ai commi 910-914. In questa Legge è stato stabilito che a partire dal 1° Luglio 2018 gli stipendi possano essere erogati solamente attraverso: strumenti di pagamento elettronico, pagamento in contanti presso uno sportello bancario o postale in cui il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria o tramite assegno.

Stipendi entro il 12 Gennaio, cosa rischia il datore di lavoro

Il mancato pagamento tracciato degli stipendi comporterebbe una sanzione che tuttavia prescinde dal numero di lavoratori colpiti da questa mancanza ed è compresa tra 1000 e 5mila euro. Sarà compito del datore di lavoro inoltre tenere traccia di tutti i pagamenti e dimostrare, in caso di contestazione, l’avvenuto pagamento.

La cosa fondamentale da tenere a mente tuttavia è che i soldi devono risultare disponibili ai lavoratori entro e non oltre la data del 12 Gennaio quindi il datore di lavoro dovrà prestare molta attenzione alla data di emissione degli stipendi in quanto, in caso di pagamento tramite bonifico bancario, possono passare anche diversi giorni prima che il lavoratore possa beneficiarne.

Mentre per il bonifico si fa riferimento esclusivamente alla “data disponibile”, per quanto riguarda l’assegno circolare o bancario il pagamento viene ritenuto valido dal momento in cui avviene la consegna dello stesso nelle mani del dipendente o di un delegato.