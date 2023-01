Sanremo 2023, guadagno da capogiro per Amadeus: cachet a serata

La bravura va compensata, e gli ascolti da capogiro aiutano. D’altronde, che Amadeus guadagni molto per condurre il Festival non è certo una sorpresa.

Quest’anno siamo giunti alla sua 73^ edizione, e le cinque serate del Festival si terranno dal 7 all’11 febbraio.

Come gli anni passati, il direttore artistico e conduttore del festival sarà Amadeus, che ha già curato le 3 edizioni di Sanremo passate e ha riscosso un enorme successo insieme a Fiorello e ad altri volti famosi della televisione e della musica italiana.

Ma chi saranno i co-conduttori del festival di Sanremo? E soprattutto, quanto guadagneranno per presentare tutte e cinque le serate? Vediamo insieme tutti i dettagli.

Quanto si guadagna a presentare il festival di Sanremo

Come sappiamo da qualche mese, al fianco dell’amatissimo Amadeus, principe indiscusso del Festival, ci sarà Gianni Morandi.

La presenza femminile alla conduzione del festival sarà garantita dalla partecipazione di Chiara Ferragni, la nota influencer e imprenditrice, e Francesca Fragnani, giornalista romana dalla lunga carriera e moglie di Enrico Mentana.

In merito al guadagno di Amadeus per ogni serata di spettacolo, si dice che porterà a casa una somma che si aggira intorno alle 70.000 euro.

Questa cifra, moltiplicata per tutte e cinque le serate di condizione, diventerà di 350.000 euro complessivi, 50.000 euro in più rispetto a Gianni Morandi.

L’icona della musica italiana che conduce il festival insieme ad Amadeus, infatti, avrà un compenso di circa 60.000 euro a serata, e in totale, prenderà non meno di 300.000 euro.

Come vediamo, la grande bravura dei due sarà adeguatamente compensata, e con loro anche le altre co-conduttrici avranno degli ottimi cachet. Scopriamo di più sui compensi della Fragnani e di Chiara Ferragni.

Quanto guadagneranno Chiara Ferragni e Francesca Fragnani sul palco dell’Ariston

Da molto tempo si sa che quest’anno, insieme ai conduttori di punta Amadeus e Morandi, ci saranno anche le due belle co-conduttrici Chiara Ferragni e Francesca Fragnani.

Il loro compito non sarà pesante quanto quello di Gianni Morandi, che oltre a dare appoggio ad Amadeus sul palco di Sanremo curerà anche diversi aspetti della preparazione del festival dietro le quinte.

In ogni caso, tutto il lavoro delle serate è organizzato da Amadeus, e a lui solo sono noti tutti i dettagli delle serate.

Sta di fatto che le due donne invitate a condurre il festival avranno un compenso commisurato al carico di lavoro che dovranno svolgere.

La nota influencer Chiara Ferragni, si pensa che porterà a casa sulle 50.000 euro, mentre Francesca Fragnani avrà 30.000 euro per la sua unica serata.

Le due donne saranno presenti per due serate, e per la terza serata si pensa che Amadeus abbia ingaggiato un’altra splendida co-conduttrice, sebbene non sia stato ancora ufficializzato il suo nome.