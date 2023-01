A quanto ammonta la retribuzione per chi ha lavorato durante l’Epifania

Lavorare durante le feste non è di certo una delle cose più piacevoli del mondo, per fortuna però la legge tutela i lavoratori e li premia con una busta paga un po’ più ricca del solito.

A Gennaio le festività di Capodanno e dell’Epifania possono occupare moltissime persone, soprattutto quelle che lavorano nell’ambito del turismo o della ristorazione. Ecco a quanto ammonta la retribuzione di chi ha lavorato anche in questi giorni.

Le festività dovrebbero essere dei giorni da passare in famiglia all’insegna della gioia e del buon cibo, tuttavia il mondo del lavoro attuale non può permettere che certi servizi e attività vengano chiuse, nemmeno durante questi periodi. I contratti di lavoro fortunatamente includono anche queste eventualità e ne regola i compensi oltre che gli orari e le modalità di lavoro consentite.

Poiché le retribuzioni legate alle festività non godute possono variare è bene valutare il calendario annuale per capire già in anticipo quali potrebbero essere le cifre maggiorate ed aggiunte alla busta paga del mese successivo. Ad esempio nel mese di Dicembre il giorno di Natale è caduto di Domenica, fatto che ha alzato notevolmente gli stipendi dei lavoratori.

Per quanto riguarda Capodanno e l’Epifania si parla di una Domenica e di un Venerdì quindi di un giorno che già di per sé risulta festivo (Domenica) e che di norma non dovrebbe occupare le persone con il lavoro. A causa di queste particolarità, che vanno ad aggiungere bonus su un compenso già maggiorato, non risulta sempre semplice calcolare a quanto effettivamente ammonti l’importo aggiunto nelle buste paga, ecco quindi come calcolarlo facilmente.

Come calcolare la retribuzione delle festività non godute

La prima festività pagata abbastanza è Capodanno che oltretutto quest’anno è capitato di Domenica. Le maggiorazioni previste per questo caso possono variare anche di molto, infatti chiunque si stato chiamato per lavorare nella notte tra il 31 Dicembre ed il 1° Gennaio avrà un bonus del 25% per l’orario 23-06, che verrà aggiunto alla maggiorazione abituale della festività del 1° dell’anno non goduta, stabilita al 20%.

Più nello specifico:

gli impiegati e lavoratori con paga mensile avranno un aumento pari a 1/26 della retribuzione

i lavoratori pagati a ore avranno una maggiorazione di 1/6 dell’orario settimanale

Per quanto riguarda l’Epifania il discorso è un po’ diverso e semplificato dato che cade in un giorno feriale:

per il settore del commercio la maggiorazione sarà del 30%

per il settore della ristorazione si assisterà ad un aumento del 20% rispetto allo stipendio abituale.