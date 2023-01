Bonus sociale 2023: il Governo approva sconti in bolletta per più italiani

Ottime notizie per le famiglie italiane in difficoltà economica. Il Governo proroga ed estende il bonus sociale. Ecco tutte le novità introdotte per il nuovo anno.

Stando a quanto previsto dalla Legge di Bilancio, il 2023 non sarà di certo l’anno dei bonus. Infatti, la nuova squadra di Governo ha dato un colpo di spugna a parecchi incentivi. I cittadini italiani dovranno dire addio ai bonus una tantum 200 e 150 euro, al bonus trasporti, al bonus tv, al bonus facciate, allo sconto sui carburanti. Tuttavia, altri incentivi, proprio come il bonus sociale sono stati riconfermati dalla manovra. Ma a chi spetta e come funzionerà per il 2023?

Innanzitutto, ricordiamo che per bonus sociale si intende lo sconto in bolletta riconosciuto ai i cittadini in condizioni di difficoltà economica. Lo sconto riduce di circa il 30% la spesa per i consumi dell’energia elettrica e del 15% quella per il fabbisogno gas. Ed ora sono in arrivo due importanti novità, introdotte proprio dalla manovra varata dal governo Meloni.

Innanzitutto, l’agevolazione per i clienti di energia elettrica e gas in condizioni di difficoltà economica è stata prorogata. Infatti, il bonus sarà riconosciuto anche per il primo trimestre del 2023. In più, lo sconto in bolletta avrà una platea di beneficiari molto più ampia. Questo per effetto dell’estensione della soglia del parametro ISEE (l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente). Infatti, per il 2023 l’importo per il riconoscimento del bonus sociale, è di 15 mila anziché di 12 mila come per lo scorso anno.

Bonus sociale 2023: a chi spetta e come funzionerà

La nuova squadra di Governo ha approvato la proroga dello sconto nelle fatture di luce e gas anche per i primi tre mesi dell’anno. Inoltre, la misura riguarderà una platea considerevolmente più ampia. Infatti, non solo le famiglie con un ISEE inferiore a 12 mila euro, beneficeranno dell’agevolazione, ma la soglia del parametro ISEE è stata estesa a 15 mila euro. Resta invariata, invece, a 20 mila euro l’importo per i nuclei familiari con almeno quattro figli.

Per il riconoscimento del bonus sociale, non è necessario presentare alcuna domanda, ma basterà presentare la certificazione ISEE oppure essere titolari di reddito o pensione di cittadinanza. Discorso diverso nel caso di presenza di disagio fisico, in questo caso sarà necessario presentare apposita domanda.

Ricordiamo che per il calcolo dell’ISEE i contribuenti possono rivolgersi ad un centro di assistenza fiscale (CAF), al proprio commercialista oppure possono procedere in totale autonomia e comodamente da casa, attraverso il servizio online sul sito dell’INPS.