Il Governo dice addio ad una serie di bonus: un duro colpo per gli italiani

La Premier Meloni lo aveva annunciato più volte. Per cui, per molti non sarà una sorpresa che la nuova squadra di Governo abbia cancellato una serie di bonus nel 2023. Facciamo il punto della situazione.

La leader di Fratelli d’Italia ha mantenuto le sue promesse, ribadite anche attraverso un post Facebook del 5 novembre dove scriveva: “Concentreremo le risorse a disposizione per aiutare gli italiani a far fronte all’aumento del costo dell’energia, senza dispendere risorse in bonus inutili”. Insomma, per il 2023 gli italiani dovranno dire addio a molti bonus che saranno cancellati o, semplicemente, non rinnovati dal nuovo Governo Meloni.

Sebbene alcuni incentivi come, ad esempio, il bonus bollette, il bonus mobili, il bonus psicologo siano stati riconfermati, proprio come previsto dalla Legge di Bilancio, le intenzioni dell’esecutivo sono state sempre chiare “eliminare gli aiuti superflui e concentrarsi sugli incentivi concreti e strutturali”.

Pertanto, saranno parecchi i bonus ai quali gli italiani dovranno dire addio. Ecco gli incentivi ai quali non si potrà più accedere nel 2023.

Il Governo dice addio ad una serie di bonus: ecco quali

I primi bonus ai quali gli italiani dovranno dire addio, sono le misure una tantum introdotte nel 2022, dall’ex Governo Draghi. In altre parole, nel 2023 cala il sipario sul bonus 200 euro per i redditi sotto i 35 mila euro e sul bonus 150 euro riconosciuto a chi registrava un reddito non superiore a 20 mila euro. Nulla di sorprendente, considerato che la Presidente del Consiglio lo aveva già annunciato nei mesi scorsi.

A partire dal primo gennaio è saltato anche lo sconto sui carburanti. Questo significa che il taglio delle accise sul prezzo della benzina, del diesel e del gas non è più attivo. Va specificato, che la nuova squadra di Governo aveva già quasi dimezzato il taglio delle accise da 30,5 a 18,3 centesimi e a partire dal nuovo anno lo ha definitivamente eliminato. Un duro colpo per gli italiani, arriva anche in tema trasporto pubblico. Dal 2023 non è più possibile presentare richiesta per il bonus trasporti, ovvero, il voucher da 60 euro per acquistare abbonamenti per i mezzi di trasporto pubblico locale o ferroviario. Tra gli incentivi non confermati dalla squadra di Governo, anche i bonus tv quindi, da quest’anno non sarà più possibile usufruire del bonus tv e decoder e del bonus rottamazione. Scompare anche il bonus facciate, mentre il Superbonus 110% viene ridotto al 90%.

In conclusione, possiamo dire che, senza entrare nel merito dell’utilità di ogni singolo bonus, il 2023 non sarà certamente l’anno degli incentivi!