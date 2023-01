Carenza di medicinali, farmacie in ginocchio: è allarme in tutta Italia

Stando all’elenco riportato dall’Agenzia Italiana del Farmaco, spaventa il numero di medicinali che mancano nelle farmacie di tutta Italia.

Sembra che le farmacie del Paese, non riescano più a soddisfare le richieste dei cittadini, a causa di una grave mancanza di medicinali. Secondo l’Agenzia Italiana del Farmaco, anche conosciuta come AIFA, attualmente la lista dei farmaci che mancano in commercio sarebbe davvero lunghissima. E a fare le spese per questa spaventosa carenza di medicinali è la salute di tutti i cittadini.

La situazione appare drammatica, soprattutto, a causa della preoccupante carenza di medicinali molto usati ma anche di salvavita. La spiegazione è, in linea di massima, legata a “Elevata richiesta / problemi produttivi” oppure “Forniture discontinue”.

Qui di seguito riportiamo una parte della lunga lista pubblicata da AIFA, ricordando che è possibile consultare l’elenco completo sul sito ufficiale dell’Agenzia.

Carenza di medicinali: uno stralcio della lista AIFA

Come abbiamo anticipato, di seguito riporteremo uno stralcio della lunga lista pubblicata sulla pagina ufficiale dell’Agenzia Italiana del Farmaco. In alcuni casi, si tratta di farmaci molto utilizzati, come antifebbrili, antibiotici, antipiretici. Ma anche di salvavita come l’insulina o i medicinali per il colesterolo e per i problemi epatici.

Sono migliaia i medicinali per i quali è stata denunciata la carenza. Ecco parte di quello che si legge sul sito dell’AIFA:

ABACAVIR + LAMIVUDINE – antiretrovirale per il trattamento di HIV

ACETILCISTEINA – trattamento malattie respiratorie e bronchioliti

ACIDO MICOFENOLICO – contro il rigetto nei soggetti trapiantati

ALTEPLASI – per il trattamento di coaguli nel sangue

ALBUMINA UMANA SOLUZIONE – per emorragie, ustioni gravi, insufficienza epatica

ALOPERIDOLO – trattamento della schizofrenia

ATORVASTATINA – per combattere il colesterolo

AZITROMICINA – antibiotico

BISOPROLOLO FUMARATO – per disturbi cardiovascolari

BUPRENORFINA – antidolorifico

CEFUROXIMA SODICA – per trattare bronchiti acute e croniche

CLARITROMICINA – antibiotico

CLOPIDOGREL – prevenzione / trattamento di malattie cardiovascolari come ictus e infarti del miocardio

EPARINA CALCICA – antitrombotico

PARACETAMOLO – antipiretico

ENALAPRIL + IDROCLOROTIAZIDE – trattamento ipertensione

AMLODIPINA BESILATO + IDROCLOROTIAZIDE + OLMESARTAN MEDOXOMIL – trattamento pressione arteriosa

LEVETIRACETAM – antiepilettico

LOSARTAN POTASSICO – ipertensione / rischio ictus

TENECTEPLASE – per trattamento di coaguli di sangue

METFORMINA CLORIDRATO – contro il diabete

OLANZAPINA – disturbi psichiatrici

REPAGLINIDE – per diabete di tipo 2

FLUTICASONE PROPINATO + SALMETEROLO – antistaminico

SIMVASTATINA – per il colesterolo

INSULINA GLARGINE – diabete mellito

Insomma, una situazione davvero molto allarmante. Infatti, proprio come abbiamo anticipato, quello che è stato riportato è solo uno stralcio del lungo elenco pubblicato dall’Agenzia Italiana del Farmaco. Ricordiamo che l’elenco completo dei medicinali di cui è stata denunciata una carenza e le motivazioni, è consultabile sul sito ufficiale dell’AIFA.