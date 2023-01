Se possiedi una banconota da 2000 lire “Marconi” hai una fortuna tra le mani

Esistono diverse banconote della vecchia lira che possono avere un interessante valore economico. Tra queste, senza dubbio, la 2000 lire “Marconi”. Se ne possiedi una, e hai deciso di metterla in vendita, potresti ricavarne un bel gruzzoletto.

Le banconote e le monete in Lire hanno decisamente segnato la storia del nostro Paese. Sono in tanti ad aver conservato almeno un esemplare. Per cui, non è impossibile trovarne uno, magari conservato in qualche cassetto. Un bel colpo, potrebbe essere trovare una vecchia banconota da 2000 Lire con la rappresentazione di Guglielmo Marconi. Infatti, questo biglietto della cara vecchia lire può raggiungere cifre davvero inaspettate.

Tuttavia, va specificato, che non necessariamente tutte le banconote riescono a raggiungere quotazioni numismatiche interessanti. Infatti, la valutazione in positivo o in negativo, dipende principalmente da due fattori. Anzitutto, lo stato di conservazione, ovvero, le condizioni in cui si trova la banconota allo stato attuale. Un esemplare sgualcito o scarabocchiato, non sarà certamente allettante per i collezionisti e gli appassionati del genere. Al contrario, una banconota ben conservata, o per meglio dire in condizioni “Fior di Stampa”, potrebbe rappresentare un vero oggetto del desiderio e ricevere offerte piuttosto interessanti.

Ad incidere sul valore di una banconota anche la rarità, che in questo caso è dettata, soprattutto, dal numero di serie, cioè il codice alfanumerico riportato sul retro di ogni banconota. Collezionisti e appassionati di numismatica sono spesso alla ricerca di banconote con numero di serie a tiratura limitata, quindi, difficilmente reperibili. Pertanto, sono disposti a pagare una fortuna per ottenerle. Normalmente, le banconote più ricercate sono quelle appartenenti alle prime serie, seriali particolari o serie sostitutive. Detto ciò, andiamo al sodo e scopriamo quanto vale la banconota da 2000 lire Marconi.

2000 lire Marconi: quanto vale

La banconota da 2000 lire con la raffigurazione dell’inventore italiano Guglielmo Marconi, è stata stampata dal 1990 al 1992, sostituendo la banconota da 2000 lire che rappresentava Galileo Galilei. Il biglietto del vecchio conio, restò in circolazione fino all’entrata in vigore dell’euro, quindi fino al 2002.

Allo stato attuale, questa banconota può raggiungere un interessante valore economico, soprattutto, se come abbiamo detto prima riporta sul retro un numero di serie particolare ed ha uno stato di conservazione impeccabile.

In questo caso, le banconote da 2000 Lire con Guglielmo Marconi possono valere fra i 50 ed i 400 euro. Particolarmente ricercati, sono i rarissimi biglietti che riportano numeri seriali palindromi. Insomma, vale la pena dare un’occhiata in giro per casa, potresti ricavarci un bel gruzzoletto in euro!