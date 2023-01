Cellulari sotto attacco, così ci rubano il numero di telefono: sorprendente!

Il nostro dispositivo cellulare è letteralmente bombardato, ogni giorno, da decine e decine di messaggi, ma attenzione ad alcuni particolari, perché potrebbero nascondere spiacevoli sorprese.

Negli ultimi tempi le truffe sono all’ordine del giorno. Per cui, ogni volta che utilizziamo uno smatphone è necessario prestare la massima attenzione, per evitare sgradevoli imprevisti. L’ultima frontiera della truffa è il “SIM swapping”, ovvero, un attacco attraverso il quale un malfattore del web si impossessa del numero di telefono di un malcapitato utente.

Questo tipo di truffe sono in costante crescita, pertanto, anche l’AgCom è intervenuta, potenziando i controlli nei processi di sostituzione delle SIM e sulle portabilità dei numeri telefonici. Le nuove misure introdotte dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni prevedono che tutte le richieste di cambio SIM o portabilità del numero siano effettuate esclusivamente dal titolare.

Pertanto, sarà necessario presentare al gestore telefonico o al rivenditore, il proprio documento di identità ed il codice fiscale. In più, è fondamentale avere una copia della SIM che si intende sostituire o una copia della denuncia in caso di furto o smarrimento. In altre parole, non sarà più possibile procedere alla sostituzione o alla portabilità di un numero senza essere in possesso della vecchia SIM.

Il furto del numero di telefono: come funziona e come possiamo difenderci

Come abbiamo anticipato, il SIM swap è un attacco attraverso il quale viene rubato il numero di telefono di un ignaro possessore. In buona sostanza, i cyber criminali tramite tecniche di social engineering o più semplicemente attraverso la compiacenza di chi lavora presso uno store, clonano un numero di cellulare con tutti i rischi che ne conseguono. Infatti, una volta ottenuto il duplicato i malfattori prendono il controllo del numero di telefono con lo scopo di compiere azioni fraudolente.

Ad ogni modo, è possibile individuare alcuni segnali che possano farci capire che qualcosa non va. Infatti, la conseguenza immediata di un attacco SIM Swapping è la disattivazione della linea telefonica dell’utente legittimo. In altre parole, in caso di furto del numero di telefono, non è più possibile effettuare o ricevere telefonate o SMS e non ci sono dati mobili sul telefono cellulare. Qualora, il problema dovesse persistere anche riavviando il dispositivo, sarà necessario agire rapidamente e contattare prima di tutto il proprio operatore telefonico. Dovesse essere confermato l’attacco SIM Swap, è consigliato bloccare la SIM e sporgere immediatamente denuncia.

Un altro segnale d’allarme potrebbe essere anche ricevere un messaggio di conferma di un codice da parte della banca di cui si è correntisti. In questo caso, i criminali informatici potrebbero aver tentato di entrare nei conti. Anche in questo caso, è necessario essere tempestivi e contattare la propria banca bloccando temporaneamente la possibilità di compiere operazioni sul conto.