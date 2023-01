Grandissime novità per gli italiani, arriva un nuovo operatore telefonico che promette offerte super vantaggiose!

Il 2023 si apre all’insegna dell’innovazione in campo della telefonia grazie alla nuova compagnia Zefiro Net, nata dall’unione tra Iliad e Windtre. I due grandi colossi garantiranno offerte incredibili.

Per quanto possa sembrare strano, in Italia ci sono ancora molte zone non coperte dal segnale internet, tanto che spesso si fa addirittura fatica ad effettuare chiamate. La nuova compagnia sembra voler annullare del tutto questi disagi coprendo quante più zone possibili.

Già dal periodo del lockdown causato dal Covid19 i disagi legati alla scarsa copertura di rete erano diventati evidenti agli occhi di tutti, infatti non solo i lavoratori in remoto hanno avuto problemi nel seguire le proprie faccende ma anche gli studenti obbligati alla DAD si sono trovati davanti enormi difficoltà nel seguire le lezioni. Per trovare una soluzione a questo problema Iliad e Windtre hanno deciso di unire le forze e fornire il servizio ormai diventato essenziale a tutti i cittadini.

Windtre è stato classificato recentemente come l’operatore che gode della maggior percentuale di copertura grazie anche al numero incredibilmente alto di ripetitori avuti dall’unione precedente dei gestori Wind e Tre. L’unione con Iliad, che al suo tempo aveva già acquistato parte dei ripetitori esclusi nell’accordo che ha unito Wind e Tre, potrà quindi davvero creare un cambiamento notevole nelle abitudini degli italiani, permettendogli di incrementare i vantaggi dello studio e del lavoro da remoto.

Se WindTre ha dalla sua parte l’enorme quantità di ripetitori che consentono una copertura delle principali zone d’Italia, garantendo anche il 5G, Iliad gode della simpatia degli utenti, soprattutto grazie ai suoi contratti ed alla trasparenza con cui opera, tanto che l’azienda sembra aver prodotto un ritorno di oltre 10 miliardi di euro grazie agli investimenti effettuati in Italia.

Zefiro Net, la nuova società di telefonia italiana

Come fanno sapere le aziende tramite i loro comunicati, Zefiro Net non nasce come unione di WindTre ed Iliad ma rappresenta una vera e propria nuova società dedicata alla rete mobile che potrà garantire lo sviluppo della rete 5G anche nelle zone meno densamente popolate d’Italia.

Sempre secondo i comunicati le aziende hanno reso noto che Zefiro Net fornirà presto un servizio radiomobile efficiente nell’area in cui vive circa il 26,8% della popolazione italiana.

Anche il nome Zefiro Net non è stato scelto a caso ed anzi dimostra l’intera unione delle due società in quanto fa riferimento al personaggio della mitologia greca che personifica il vento, citato tra l’altro anche nell’Iliade di Omero. I riferimenti non casuali accomunano quindi le aziende, soprattutto l’ex Wind (vento) ed Iliad (Iliade).