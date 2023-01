Cosa fare per guadagnare tanto senza fatica? Scegliere un lavoro da sogno!

Esistono delle attività lavorative che consentono ottimi guadagni senza faticare troppo. Insomma, i cosiddetti lavori da sogno quelli desiderati da tutti.

Guadagnare tanti soldi senza faticare troppo è, senza dubbio, il sogno di tutti anche se non è poi così semplice riuscirci. Eppure, capita! A volte i lavori da sogno si avverano. Riuscire ad ottenere un lavoro piacevole, che non richiede dispendio di energie e con un ottima remunerazione è proprio quello che è capitato ad un signore giapponese Shoji Morimoto.

Può sembrare assurdo, eppure, negli ultimi anni, Morimoto ha incassato più di 250 mila euro attraverso semplici attività, come ad esempio, salutare qualcuno oppure spingendo un’altalena al parco. Il giapponese viene pagato circa 66 euro per fare passeggiate, apparire in alcuni posti e cose del genere. Addirittura, stando a quanto riportato dall’agenzia di stampa Reuters, Morimoto sarebbe molto richiesto e solo in quest’ultimo periodo avrebbe registrato più di 4 mila appuntamenti.

Se a questo punto, ti stai chiedendo cosa fare per avere un lavoro da sogno, ecco qualche attività che a pensarci sembra impossibile che siano retribuite.

Lavori da sogno: le attività che fanno guadagnare senza faticare troppo

Oltre all’attività del signore giapponese Shoji Morimoto, esistono tanti altri lavori che sembrano hobby, o addirittura, attività per cui la gente pagherebbe, ma per i quali invece si viene pagati. Sono i cosiddetti lavori da sogno, quelli che trasmettono un’immagine davvero invidiabile, eccone una veloce carrellata.

Esattamente come il collaudatore di Hotel di lusso. Nello specifico, la persona viene pagata per dormire, mangiare, provare tutti i servi offerti dall’hotel per poi raccontare la propria esperienza sul web. Un’attività piuttosto interessante è quella di essere pagato per stare a letto 3 mesi.

Si tratta di un esperimento condotto presso il Johnson Space Center di Huston che ha lo scopo di migliorare le condizioni di vita degli astronauti quando sono nello spazio. In questo caso, il soggetto dovrà fare tutte le attività che normalmente compie durante la giornata, stando sempre disteso a letto. Per chi ama gli animali, invece, potrebbe essere piacevole diventare un accarezzatore di gatti.

In buona sostanza, basta coccolare e dar da mangiare ai gatti per tutto il giorno. Per lavoro, si può anche giocare ai videogiochi. Stiamo parlando del tester di videogiochi, un lavoro in continua crescita. Infine, c’è chi è pagato ed in molti casi anche profumatamente, per mangiare e bere nei locali di tutto il mondo per poi esprimere il proprio giudizio sul web o su testate giornalistiche del settore.

Insomma, ci sono molti lavori da sogno da poter fare. Basta solo capire quale sia il mestiere da sogno più adatto alle proprie competenze!