Cosa fare se hai il cellulare sempre scarico, la soluzione potrebbe essere definitiva

In un mondo in cui l’uso dello smartphone è diventato costante, avere la batteria scarica può essere un grande problema soprattutto se si il telefono viene usato spesso per lavoro o per tenersi aggiornati con amici e parenti.

Le cause principali della batteria che si scarica sono molte, alcune però sono decisamente più impattanti che possono arrivare a ridurre la vita dello smartphone ad appena 2-3 anni, anche nel caso in cui lo si compri nuovo di zecca nei negozi.

Riuscire ad utilizzare al meglio un telefono è l’obiettivo di tutte quelle persone che cercano di risparmiare evitando di acquistare un nuovo modello ogni anno, sfortunatamente però al giorno d’oggi esistono dei comportamenti che vengono effettuati nella quotidianità, nonostante siano ormai conosciuti come deleteri per lo stato di salute della batteria.

Oltre agli errori legati ai tempi ed alle modalità di ricarica ed al surriscaldamento, c’è un elemento che continua indisturbato a ridurre lentamente la durata della batteria, ovvero l’uso di applicazioni. Fortunatamente non tutte le app mettono a rischio la sua durata, tuttavia un recente studio ha analizzato nello specifico quali applicazioni siano potenzialmente dannose, mettendo in atto quel che viene chiamato Battery Drain.

Questo termine inglese fa riferimento al consumo repentino della batteria e lo studio ha preso in esame tutte le applicazioni più famose e scaricate presenti nei market dei dispositivi iOS e Android, analizzandone il funzionamento.

Quali sono le applicazioni che scaricano il cellulare

Secondo quanto messo in luce dagli esperti ciò che incide di più delle applicazioni sul consumo della batteria è principalmente la fotocamera, la funzione in background, la mancanza di modalità scura, l’utilizzo del Wi-Fi e della posizione GPS. Tutti questi elementi incidono in maniera molto elevata sul deterioramento della batteria quindi, per quanto possano risultare utili ed imperdibili, probabilmente bisognerebbe rivalutare la loro presenza negli smartphone.

Lo studio condotto da pCloud ha individuato infine le 10 applicazioni considerate più aggressive nei confronti della durata della batteria, molte di esse usatissime anche in Italia, come ad esempio:

FitBit, che monitora l’attività fisica durante l’arco dell’intera giornata

Skype, l’app utile per le videocall che sfrutta sia la videocamera che il Wi-Fi

Facebook, Instagram, Snapchat, Tinder ed in generale i social network, a causa dell’uso in background che permettono la ricezione di notifiche

Amazon, l’e-commerce più noto al mondo

Telegram e WhatsApp, che sfruttano le potenzialità del GPS, della crittografia e dei funzionamenti in background

Youtube, la piattaforma di streaming video