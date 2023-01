Le profezie di Baba Vanga per il 2023: meglio non prenotare le vacanze!

Il 2023 è iniziato da pochi giorni e l’escalation di eventi funesti che stanno colpendo il mondo intero sembra non avere alcuna fine, questo è quello che avverrà quest’anno secondo le profezie.

Baba Vanga vanta nel suo curriculum una serie lunghissima di profezie rivelatesi poi verità, tra cui il disastro di Černobyl’, il terremoto dell’Oceano indiano nel 2004 e persino la vittoria dello scacchista Tapalov ai mondiali. Ecco cosa ha previsto per il 2023.

Se il 2022 è stato per molti un anno di intensi avvenimenti disastrosi, con guerre, crisi climatiche ed economiche, di sicuro non sarà felice di sentire le profezie recitate da Baba Vanga, la famosa chiaroveggente dei Balcani, la quale ha reso noti ben 5 eventi critici che cambieranno per sempre la vita dell’uomo sulla Terra.

Per quanto non siano state specificate le date, le 5 profezie dovrebbero avverarsi entro la fine del 2023, qualora l’umanità riesca a sopravvivere. La prima catastrofe che si abbatterà sulla Terra riguarda l’uso di ami biologiche sugli esseri umani da parte di una Nazione, la quale causerà la morte di milioni di persone. Successivamente Baba Vanga ha previsto l’esplosione di una centrale nucleare, pronta a creare innumerevoli danni a uomini, animali ed interi ecosistemi.

La terza visione si focalizza invece sulla variazione dell’orbita terrestre che causerà ulteriori alterazioni climatiche, un aumento spropositato delle radiazioni e l’innalzamento inarrestabile del livello del mare. Il quarto evento sembrerebbe essere correlato al precedente in quanto è stata prevista una tempesta solare che potrebbe arrivare alla devastazione delle reti elettriche e delle telecomunicazioni.

Le 5 profezie di Baba Vanga per il 2023

Per finire, l’ultima visione annuncia il divieto completo delle nascite naturali da parte dei Governi di tutto il mondo, i quali al fine di non cancellare l’intera umanità garantirà solo ed esclusivamente la coltivazione della vita in laboratorio, garantendo la massima personalizzazione dei bambini, scegliendo manualmente il patrimonio genetico.

Ma chi è la famosa Nostradamnus dei Balcani? Baba Vanga, nata con il nome di Vangelija Pandeva Dimitrova è stata una mistica ed erborista bulgara nata nel 1911. Vangelija ha vissuto sempre in condizioni piuttosto disagiate, soprattutto a causa della guerra, della morte della madre (avvenuta quando aveva appena 3 anni) e dell’incarcerazione del padre.

Le sue abilità paranormali iniziarono dopo che un tornado la travolse fino a scagliarla in un campo vicino la sua abitazione e, nonostante non esistano fonti di questo avvenimento, i testimoni dissero di averla ritrovata con gli occhi coperti di sabbia ed estremamente doloranti, che la portarono a perdere gradualmente la vista, donandole però questo particolare potere.