Nuova App Poste Italiane: come sarà e perché ci farà risparmiare tempo

Poste italiane ha intenzione di creare una nuova app che comprenda tutti i suoi servizi erogati tramite smartphone.

La notizia è di qualche mese fa, e secondo alcune fonti, in Poste sono vicini alla creazione di un’app onnicomprensiva che permetterà di usare i servizi di Ufficio Postale, BancoPosta, PosteID e PostePay.

Vediamo cosa permetterà di fare la nuova app Poste Italiane, e quali sono i servizi offerti dalle singole App di Poste italiane oggi disponibili su App store e Google Play Store.

La nuova app Poste italiane: ecco come potrà essere

L’interfaccia grafica della nuova app sarà del tutto simile a quella di Postepay, ma comprenderà tutti i servizi di Poste Online.

Una prima sezione dell’app conterrà i messaggi in evidenza, poi l’area dei servizi più utilizzati.

Scorrendo in basso avremo tutte le offerte di Poste e i riquadri in riferimento al possesso dei prodotti postali, mentre scendendo ancora avremo le offerte commerciali, l’area per richiedere messaggi d’assistenza e, infine, il menù orizzontale al quale siamo tutti abituati.

Tutto questo sarà omnicomprensivo dei servizi offerti in poste, ma vediamo quali sono le app che, attualmente, è possibile installare.

Le app singole di poste italiane

La prima app che viene in mente è quella relativa al conto BancoPosta. Essa serve per gestire tanto il proprio conto BancoPosta, quanto i propri libretti postali, eventuali buoni fruttiferi acquistati oppure le proprie prepagate Postepay.

La seconda app, che probabilmente è tra le più diffuse e conosciute d’Italia, è l’app PostePay. Con PostePay è possibile gestire la propria carta di Poste, sia essa semplice o Evolution, e anche la propria SIM PosteMobile. Inoltre sarà possibile approvare le autorizzazioni per acquistare via internet con la carta, condividere il proprio iban ed effettuare tutte le operazioni connesse alla carta, come bonifici e ricariche online.

Poi abbiamo posteID, l’applicazione che permette di usare lo spid per autenticarsi sui portali della Pubblica Amministrazione attraverso l’autorizzazione concessa attraverso il PIN. Molto comoda è la possibilità di inquadrare il QR code per effettuare l’accesso, più veloce e facile dell’inserimento di username e password, che spesso non si ricordano.

Infine abbiamo l’app Ufficio Postale. Essa serve per trovare le Poste più vicine, prendere la prenotazione e controllare il proprio turno.

Inoltre sarà possibile controllare le spedizioni e accedere con facilità agli altri servizi di Poste Italiane.

Ciò posto, ci aspettiamo di vedere presto un’app che comprenda tutti i servizi di poste, che come riferiscono alcuni rumors sulla rete potrebbe essere davvero vicina allo sviluppo definitivo. Seguiranno aggiornamenti.