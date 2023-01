Nuovo tetto ISEE per accedere agli sconti in bolletta: boccata d’ossigeno per gli italiani

La manovra approvata lo scorso dicembre ha previsto la proroga per i primi tre mesi del 2023 degli sconti sulle bollette di acqua, luce e gas. In più, grazie al nuovo tetto ISEE, la misura avrà una platea molto più ampia di beneficiari. Ecco tutte le novità per il 2023.

Di recente, si parla spesso di caro bollette. Una vera piaga per le famiglie italiane, soprattutto, per quelle già in condizioni di disagio economico. Con lo scopo di sostenere questi cittadini in difficoltà, qualche anno fa, lo Stato ha introdotto il cosiddetto bonus sociale bollette. Ovvero, una misura che consente di ottenere degli sconto sui consumi di acqua, luce e gas.

Come molti sanno, per il riconoscimento di tali bonus è fondamentale non superare un certo parametro ISEE. Inizialmente, questo parametro era fissato a 8.625 euro. Successivamente, con l’intento di sostenere le famiglie in situazioni di disagio a fronteggiare l’emergenza caro bollette, la soglia è stata innalzata. Pertanto, nel marzo 2022 l’importo ISEE per il riconoscimento del bonus sociale è passato a 12 mila euro.

Ora, con l’approvazione della nuova legge di bilancio, la soglia ISEE per l’accesso ai bonus bollette, ha subito un ulteriore ritocco al rialzo. Ecco cosa si legge nel testo della legge di bilancio “Per l’anno 2023 sono ammessi alle agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati i nuclei familiari con un indicatore della situazione economica equivalente (Isee) valido nel corso dell’anno 2023 fino a 15 mila euro”. In altre parole, possono accedere agli sconti in bollette tutti i contribuenti con importo Isee non superiore a 15 mila euro, oppure a 20 mila euro in caso di nucleo familiare con almeno quattro figli a carico. Il bonus sociale bollette viene riconosciuto anche ai soggetti titolari di reddito o pensione di cittadinanza. Questo a patto che, vengano soddisfatti alcuni importanti requisiti.

I requisiti per accedere agli sconti in bolletta

Oltre al valore ISEE, per poter accedere al bonus bollette è necessario soddisfare altri requisiti. Innanzitutto, è fondamentale che uno dei componenti del nucleo familiare Isee sia intestatario di un’utenza acqua, luce e/ o gas. Inoltre, la fornitura deve essere riferita ad usi domestici.

In alternativa, il nucleo familiare deve usufruire di una fornitura di gas o idrico condominiale (cetralizzato), per locali adibiti ad abitazione.

In conclusione ricordiamo che, continua ad essere operativo anche il bonus elettrico per i clienti domestici in gravi condizioni di salute oppure per i clienti domestici con fornitura elettrica presso i quali viva un soggetto affetto da grave malattia, che per restare in vita, richiede l’utilizzo di apparecchiature elettromedicali. In questo caso non sono previsti limiti ISEE.