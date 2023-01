Libretto postale, un investimento vantaggioso e ricco di premi

Investire nel Libretto postale è una scelta vantaggiosa grazie alle agevolazioni e ai molti premi che si possono ottenere, ma non c’è ancora molto tempo. Vediamo come averli.

Poste Italiane si evolve continuamente offrendo ai suoi clienti sempre nuove interessanti proposte. Inoltre crea e migliora i servizi offerti implementando funzionalità in grado di soddisfare le esigenze di tutta la clientela, ma cosa sta accadendo?

Ha compiuto 160 anni Poste Italiane, un lungo periodo di vita in cui sono stati molti i cambiamenti e la crescita sotto molti aspetti. Nata per smistare e distribuire la posta degli italiani, PI, ha ampliato progressivamente i servizi offerti che sono sempre più efficienti e competitivi con quelli offerti dalle banche.

I vantaggi del conto postale sono molti anche se la Banca ci sono garanzie molto forti. Carte prepagate, conto corrente, carta con IBAN e investimenti oltre al Libretto Postale, chi sceglie uno dei servizi di Poste Italiane può godere di molti vantaggi e premi.

Libretto postale, come ottenere i benefici ed essere premiato

L’aumento dell’inflazione ha portato al rincaro dei prezzi convincendo i piccoli investitori a utilizzare la liquidità disponibile acquistando buoni fruttiferi. Ma c’è anche un altro metodo di gestione dei risparmi, il Libretto postale. Si tratta di un sistema sicuro in cui versare e conservare il capitale messo da parte nel tempo.

I cittadini che scelgono Poste Italiane hanno tre opzioni tra cui scegliere: il Libretto postale Smart, Libretto postale per minorenni e Libretto postale ordinario. Una volta scelta la tipologia più adatta alle proprie necessità è possibile vincere, tramite estrazione, uno dei monopattini elettrici in premio ma anche un viaggio per due persone e soggiorno sulle Alpi.

Quali sono i concorsi a cui si può partecipare con Poste Italiane

Decidere di sottoscrivere un Libretto di risparmio, significa ottenere un rendimento certo e avere la possibilità di accedere al concorso valido fino al 31 gennaio 2023. Il vincitore potrà godere di un soggiorno sulle Alpi e di un volo panoramico con l’elicottero.

Per sapere chi vince il premio tanto ambito, è necessario attendere il 28 febbraio prossimo quando verrà estratto il nome del fortunato davanti a un Notaio. Il concorso è dedicato ai titolari del Libretto postale Smart aperto dopo la data di inizio, 16 dicembre 2022.