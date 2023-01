Stipendio medio in Svizzera: un vero e proprio paradiso per tutti i lavoratori

Gli stipendi Svizzeri sono quelli che nel mondo hanno il valore più elevato, e molti sognano di vivere e guadagnare nella confederazione Elvetica.

Dando un’occhiata a quanto è possibile guadagnare in Svizzera con uno stipendio da semplice impiegato, viene subito la voglia di fare i bagagli e trasferirsi.

Rispetto agli stipendi italiani, nello stato federale Svizzero la media è dalle tre alle quattro volte superiore, anche se il valore dello stipendio medio varia molto per ogni cantone.

Persino il cantone più vicino all’Italia presenta degli stipendi davvero molto elevati, e tanti lavoratori, denominati “lavoratori frontalieri”, lavorano nel Canton Ticino per poi tornare in Italia e avere uno stipendio molto alto in relazione al costo della vita italiano.

Vediamo dunque qual è la valuta svizzera, e scopriamo a quanto ammonta lo stipendio medio svizzero, in rapporto a quello italiano.

Lavorare in Svizzera: lo stipendio medio nazionale

La moneta Svizzera è il Franco Svizzero, una valuta che al momento vale 1,01 euro.

Lo stipendio svizzero viene dunque percepito in una valuta che ha un valore molto simile a quello dell’Euro, ma per determinare con precisione il vero potenziale d’acquisto dello stipendio svizzero bisogna considerare anche altri fattori.

La Svizzera è uno stato federale suddiviso in “Cantoni”. Ogni Cantone gode di una particolare autonomia, e presenta un tessuto economico e sociale diverso rispetto agli altri.

Lo stipendio medio generale, fra tutti i cantoni è di 6.665 franchi svizzeri, ma la forbice può variare molto, a seconda che ci si trovi davanti un impiegato con un elevato o basso grado di specializzazione e anche rispetto alla zona del paese in cui ci si trova.

Gli stipendi medi in Svizzera: un minimo e un massimo

Per orientarci meglio, si può prendere in considerazione lo stipendio medio della zona di Zurigo e quello del Canton Ticino, il cantone più vicino alla nostra nazione.

Nel cantone di Zurigo si registra la media salariale più alta del paese, che si attesta intorno ai 7.000 franchi svizzeri CHF.

Lavorare nel Canton Ticino

Nel Canton Ticino, invece, abbiamo uno stipendio medio che arriva “soltanto” a 5.500 franchi svizzeri.

In questa cornice, si inserisce perfettamente lo stipendio medio di un impiegato svizzero, che si aggira intorno a CHF 6.631. Quest’ultimo valore rientra perfettamente nella media nazionale.

In ogni caso, il costo medio della vita in Svizzera è molto alto, e bisogna rapportare ogni salario al costo dei beni e dei servizi che c’è in ogni Cantone.

Per questo motivo, al fine di avere un’idea precisa di quanto si guadagna in Svizzera, si deve rapportare l’importo del salario al costo della vita effettivo che c’è in ciascun cantone.