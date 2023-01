Esenzione canone RAI, c’è tempo fino al 31 Gennaio per ottenerla: come richiederla

Il 2023 è appena cominciato e c’è chi, come ogni anno, controlla le scadenze imminenti cercando di aggiornare tutti i documenti per bonus, agevolazioni ed esoneri, come quello del Canone RAI.

Il canone RAI, o canone TV, è una tassa destinata a tutti coloro che sono in possesso di una televisione e, nonostante la somma da pagare sia inclusa nella bolletta della luce, esistono alcune categorie che possono essere esonerate dall’obbligo.

La tassa riguardante il possesso di un dispositivo atto alla ricezione dei canali rai ha una storia quasi centenaria, infatti è stata aggiunta per la prima volta durante il periodo fascista ed erano obbligati al pagamento solo i pochi cittadini italiani davvero benestanti, i quali potevano permettersi l’acquisto di una radio o di una televisione.

Il canone è giunto fino ad oggi quasi intoccato dato che nel 1938 il decreto recitava: “Chiunque detenga uno o più apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni è obbligato al pagamento del canone di abbonamento, giusta le norme di cui al presente decreto. “, l’unica variazione è stata il costo, infatti dal 2016 i cittadini devono pagare un contributo annuale di 90 euro.

Nel 2022 l’Europa si è espressa contraria all’inserimento di oneri esterni alla bolletta, proprio come il Canone TV, tuttavia il Governo ha riscontrato che non vi siano le condizioni per escludere la tassa dalla bolletta della luce e quindi anche nel 2023 si dovranno seguire le indicazioni presenti sulla fattura, procedendo con il pagamento le canoniche 10 rate da 9 euro al mese.

Canone RAI, come ottenere l’esonero

Evitare di pagare il canone tv è possibile solo alle poche persone che riescono a soddisfare i requisiti richiesti, che consistono in:

avere più di 75 anni di età ed un reddito annuo non superiore agli 8mila euro

essere un diplomatico o militare straniero

non avere un apparecchio tv

Nel caso in cui ci si ritrovi nei casi sopracitati si potrà procedere con l’invio della richiesta di esonero entro e non oltre il 31 Gennaio 2023 specificando il motivo della domanda e fornendo tutta la documentazione necessaria.

Se non si è in possesso di una tv ad esempio si dovrà compilare e presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione di un apparecchio televisivo in nessuna delle proprie abitazioni di cui si è titolari dell’utenza elettrica. La dichiarazione potrà quindi essere inviata tramite raccomandata A/R all’indirizzo “Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamento TV – Casella Postale 22, 10121 Torino” ma può anche essere presentata online sul sito dell’Agenzia delle Entrate.