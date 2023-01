I trucchi dei benzinai per farci pagare di più: occhio al prezzo del carburante

Le verifiche effettuate dalla guardia di finanza hanno evidenziato che alcuni distributori speculano sul prezzo del carburante.

Per non cadere nel loro trucco, occorre fare attenzione a una variabile specifica, specialmente quando si fa il pieno.

Scopriamo quindi quali sono i controlli che la guardia di finanza effettua su ogni distributore, e quali evidenze sono emerse dalle verifiche già fatte da quasi un anno a questa parte.

I controlli della finanza sui trucchi dei benzinai

Già dallo scorso Marzo, quando c’è stato l’ennesimo rialzo del gas e dei combustibili fossili, la guardia di finanza ha intensificato i controlli sui distributori di carburante.

Nella primavera del 2022, infatti, il governo Draghi applicò lo sconto sulle accise, e iniziarono le verifiche affinché i gestori delle pompe di benzina applicassero lo sconto e non speculassero sul prezzo del carburante.

Ancora oggi la guardia di finanza continua le sue verifiche in merito al prezzo che i distributori pagano sia per le giacenze, sia per la fornitura.

Il controllo si concentra sul prezzo pagato dal distributore e sulla data di acquisto del carburante, confrontandolo col costo applicato alla pompa per scongiurare che non abbiano pagato meno in precedenza, usufruendo dello sconto sulle accise, e adesso stiano applicando un prezzo più alto come se avessero acquistato il carburante senza lo sconto.

Sì ricorda infatti che l’accisa sul carburante viene pagata a monte dal fornitore, che successivamente si rivarrà sul cliente finale come per l’IVA.

Si intensificano i controlli

Durante i giorni scorsi, il controllo sui prezzi applicati dai distributori è stato affidato a Benedetto Mineo.

Soprannominato anche “Mister prezzi”, il garante per la sorveglianza dei prezzi dovrà controllare le segnalazioni effettuate dai consumatori e contenere la speculazione sul costo del carburante in tutta Italia.

Qualora Mineo ravvisi delle distorsioni speculative, invierà al ministero delle imprese e del made in Italy segnalazioni che si tradurranno in azioni ispettive delle fiamme gialle, nonché in segnalazioni all’Antitrust dei comportamenti distorsivi del mercato e della concorrenza.

Le prime rilevazioni della finanza

Durante lo scorso anno, le verifiche della finanza sono state più di 5.187.

I controlli hanno scoperto ben 2.809 irregolarità della normativa sui prezzi, così suddivise:

2.092 distributori avevano omesso la comunicazione obbligatoria del prezzo praticato al ministero;

717 distributori praticavano prezzi diversi rispetto a quelli esposti, oppure non li esponevano proprio.

È proprio a quest’ultima irregolarità che gli automobilisti devono prestare più attenzione.

Il trucco dei benzinai per far pagare di più

Quando il prezzo è esposto all’esterno del distributore per invitare chi passa a fare rifornimento, bisogna sempre verificare con attenzione che il prezzo applicato alla pompa sia lo stesso di quello esposto.

Se si è distratti, si potrebbe pagare il carburante una qualsiasi cifra, salvo poi accorgersi della discrepanza tra prezzo dichiarato sul tabellone e prezzo alla pompa soltanto al momento del pagamento.

In ogni caso, la guardia di finanza continuerà i suoi controlli in questo primo trimestre del 2023, e con la nuova operazione trasparenza messa in atto dal governo, se i distributori non si adegueranno al prezzo medio nazionale, incorreranno in pesanti sanzioni.