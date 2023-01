Lo switch–off dei canali porta con sé sorprendenti novità per gli italiani

Dopo una lunga attesa, recentemente, è arrivato il passaggio al nuovo digitale terrestre che ha portato con sé diverse interessanti novità.

Lo scorso 21 dicembre è scattato lo switch off dei canali. In altre parole, è calato il sipario sulle trasmissioni della televisione analogica per dare spazio a quelle in digitale terrestre. Come ovvio, la conseguenza del passaggio al sistema di codifica MPEG4, rende impossibile vedere le trasmissioni televisive se non si ha a disposizione l’apparecchiatura adeguata. In questo caso, un decoder o un televisore con ricevitore digitale terrestre integrato.

Il motivo di questa ulteriore trasformazione tecnologica è presto detto: le frequenze che oggi sono occupate dalla TV, vengono cedute ai gestori di telecomunicazioni per il 5G, proprio come previsto dall’UE nel 2017.

Ad ogni modo, il nuovo digitale terrestre offre la possibilità di una trasmissione ad una maggiore risoluzione. Passando di fatto, dallo standard di compressione e codifica MPEG -2 a MPEG – 4 e dalla tecnologia DVB – T alla DVB – T2. In più, l’arrivo del digitale terrestre di seconda generazione ha portato con sé diverse interessanti novità, soprattutto, per quanto riguarda casa Mediaset e Rai. Eccole nel dettaglio.

Switch off dei canali: le novità sui canali Rai e Mediaset

Il passaggio al digitale terrestre di seconda generazione, dunque, ha offerto agli utenti la possibilità di guardare i propri programmi e film preferiti con una qualità di immagini molto superiore ed, in più, garantisce una maggiore stabilità di segnale.

A tutto questo, si aggiungono interessanti novità, soprattutto, per quanto riguarda le reti Rai e Mediaset. Innanzitutto, Mediaset ha definitivamente abbandonato l’utilizzo dei sottotitoli Mediavideo, sostituendoli con il Digital Video Broadcasting (DVB) Subtitling. In buona sostanza, si tratta del nuovo servizio per i sottotitoli, utile soprattutto per i telespettatori non udenti o con problemi di udito. Grazie a questa nuova tecnologia, gli utenti possono avere una migliore leggibilità dei caratteri, avendo la possibilità di cambiare font e colore dei sottotitoli ed adattarli al meglio alle proprie esigenze. Ed è un servizio offerto per quasi tutti i canali di casa Mediaset, a partire da quelli storici come Canale 5, Italia 1 e Rete 4 fino ad arrivare a quelli più recenti come Top Crime e Italia 2.

Attivare la funzione è piuttosto semplice ed alla portata di tutti. Infatti, basta premere il tasto “sub”, cioè il tasto dei sottotitoli, sul proprio telecomando ed il gioco è fatto! Una novità piuttosto importante considerando quanti utenti seguono i classici canali del digitale terrestre.